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Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

5 мая 2022, 06:37

У войск Российской Федерации, несмотря на сокрушительные поражения практически во всех ключевых боях, есть возможности и ресурсы, чтобы "выжать" себя к 9 мая.

Арестович, война
Арестович рассказал, где в Украине в ближайшие дни активизируются боевые действия / Коллаж Reuters, Офис президента

В ближайшие дни российские оккупанты могут увеличить интенсивность боев. Активное наступление следует ожидать по Криворожскому, Запорожскому и направлению в зону ООС

Об этом он рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

Вероятность эскалации боевых действий существует в связи с приближением Дня победы 9 мая.

"Им необходимо получить хоть какую-то победу, хоть что-то доложить Кремлю, они не смогут просто так оставаться к 9 мая.. Поэтому они начнут давить, а здесь уже осталось пару дней", – считает Арестович.

Он также убежден, что у войск Российской Федерации, несмотря на сокрушительные поражения практически во всех ключевых боях, есть возможности и ресурсы, чтобы "выжать" себя к 9 мая. В данном случае подразумевается не боевая техника, а исключительно резервы живой силы.

Как сообщал Главред, Арестович также заявил, что на Азовстали сложилась критическая ситуация. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

Читайте такжеУже 9 мая Путин может официально объявить войну Украине — CNNСоветник главы ОП также рассказал, что оккупационные войска России не смогли провести масштабное наступление на Донбассе и теперь бросают свои силы по частям, чтобы истощить силы армии Украины. Они стремятся не допустить начала наступления украинских войск на захваченные позиции. Россияне пытаются подтянуть свои резервы и вместе с тем уничтожить оружие, которое Киеву предоставляет Запад. Вероятно, сейчас они перейдут к тактике волн, и есть вопрос, какой подход победит: стягивание РФ дополнительных резервов, или оружие западного мира. Ход с поставками оружия ВСУ станет победным, однако нужно готовиться к длительной войне, заявил Арестович.

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