В Макеевке произошел пожар на нефтебазе: склад снабжал войска РФ, которые пытаются захватить Донбасс

В Макеевке произошел пожар на нефтебазе / Соцсети

В среду, 4 мая, в захваченной войсками России Макеевке Донецкой области произошел пожар на нефтебазе. В социальных сетях сказали, что перед возгоранием был слышен мощный взрыв. На базе было топливо для снабжения российской оккупационной армии, которая проводит военные действия с целью полного захвата Донбасса. Указывается, что загорелись четыре резервуара по 5 тысяч тонн каждый.

В оккупированной Макеевке утверждают, что пожар случился в Червоногвардейском районе Макеевки на улице Антропова 7а на территории нефтебазы. Возгорание произошло якобы из-за обстрела.

Местные непризнанные "власти" российской "ДНР" заявили, что горят четыре резервуара по 5 тысяч тонн каждый.

Клуб дыма из-за пожара на нефтебазе в Макеевке / Соцсети

Клуб дыма из-за пожара на нефтебазе в Макеевке / Соцсети

Клуб дыма из-за пожара на нефтебазе в Макеевке / Соцсети

Известно, что на базе было топливо для снабжения оккупационной армии РФ, которая ведет вторую фазу своей войны против Украины, пытаясь оккупировать весь Донбасс.

Война России против Украины

Замкомандующего войсками РФ в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее заявлял, что оккупанты собрались захватить все районы Донбасса, юг Украины и прорубить коридор в Крым. Такие цели они ставят перед собой во время "второй фазы" так называемой "спецоперации".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. До конца мая-начала июня армия Украины должна будет получить тяжелое вооружение от Запада. После того, как начнется применение нового оружия, баланс сил на некоторы участках фронта может измениться.

Спикер Банковой Алексей Арестович также говорил, что наступление России замедлилось. Если украинским войскам удастся остановить оккупационные войска в направлении Херсона и Гуляйполя, то захватчики РФ вынуждены будут перейти в оборону.

Другие новости: