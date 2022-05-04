Битва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войне

Нужно готовиться к тому, что война РФ против Украины затянется - Арестович / Макс Левин

Оккупационные войска России не смогли провести масштабное наступление на Донбассе и теперь бросают свои силы по частям, чтобы истощить силы армии Украины. Они стремятся не допустить начала наступления украинских войск на захваченные позиции. Россияне пытаются подтянуть свои резервы и вместе с тем уничтожить оружие, которое Киеву предоставляет Запад. Вероятно, сейчас они перейдут к тактике волн, и есть вопрос, какой подход победит: стягивание РФ дополнительных резервов, или оружие западного мира. Ход с поставками оружия ВСУ станет победным, однако нужно готовиться к длительной войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Россия глобально не наступает на Донбассе, а направляет свои военные силы по частям. Они пытаются истощить силы украинской обороны. Оккупанты стремятся к тому, чтобы ВСУ не успели накопить полученное от Запада оружия, благодаря которому войска пойдут в наступление.

Читайте такжеВСУ задавят войска РФ: России грозят распад, смуты и гражданские войны – террорист Гиркин "Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но того не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют и мы тратим западную помощь", - объяснил Арестович.

По его словам, сейчас РФ пытается подтянуть свои резервы и вместе с тем также пробует уничтожить вооружение, которое Киеву предоставляет западный мир. Возникает вопрос, какой из подходов победит – подключение россиянами дополнительных резервов, или западная военная помощь. Из-за этого война может затянуться.

"Они сейчас перейдут к тактике волн. Возможно, добавят направлений. Здесь уже речь о том, какая гонка победит: российские попытки подтянуть резервы или западная оружие, которое поможет перейти в наступление. А тут все неоднозначно. Именно на это рассчитывает РФ, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает", - отметил советник Ермака.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, что будет после провала наступления России на Украину

Читайте такжеЗапад помог ВСУ – на войне в Украине будут изменения в течение двух недель – ГайдайТакже он добавил, что Москва будет пытаться устроить дискредитацию Украины в глазах Запада, будто бы украинцы не способны отразить нападение российских войск, однако такие планы Москвы обречены на неудачу.

"Расчет на то, что на Западе начнутся дискуссии: "мы помогаем, а ничего не меняется". Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Российский военный, заместитель командующего войсками РФ в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Москва в рамках так называемой "второй фазы" своей якобы "спецоперации" в Украине ставит перед собой несколько задач. Речь идет о захвате всех районов Донецкой и Луганской областей, а также южных регионов Украины. Кроме того, россияне собираются прорубить коридор в оккупированный Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что в середине июня войска Украины могут пойти в наступление на занятые российской армией позиции. До конца мая-начала июня ВСУ должны получить достаточное количество оружия с Запада. После применения таких вооружений ситуация на некоторых участках фронта может поменяться.

Спикер Банковой Арестович также отмечал, что наступление войск России на Украину уже замедлилось. Если украинским войскам удастся остановить наступление оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполе, то захватчики уже к 9 мая вынуждены будут перейти в оборону.

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