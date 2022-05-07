Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом

Пожар в музее Сковороды на Харьковщине вспыхнул после ракетного удара в ночь на 7 мая / Фото Facebook

В ночь на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Ракетный удар был нанесен по Национальному музею им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Вражеский снаряд влетел под крышу здания, начался пожар. Огонь охватил все помещения музея. В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь, передает Cуспільне.

В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и госпитализировали.

По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, музей уничтожен.

Пожар в музее Сковороды под Харьковом / Фото Facebook

"Перед войной там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем. Нет слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям русских варваров!", - написал Коваленко в Facebook.

Национальный музей им. Григория Сковороды представлял собой имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта.

Ка сообщал Главред, российские оккупанты все еще не оставляют планы захватить Харьков. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, украинской армии за последнее время удалось отбросить оккупантов на солидное расстояние от областного центра.

4 мая советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович заявил, что защитники Украины отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая обстреливала город. С новой дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

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