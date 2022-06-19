Били и заставляли часами петь Газманова: рассказ освобожденных украинцев об издевательствах в плену

Мужчины рассказали, что иногда приходилось петь до шести часов подряд/ коллаж фото ЦПД и ua.depositphotos.com

В Николаев прибыли пятеро жителей Киевской области, которых удалось освободить из российского плена по обмену. Там они подвергались физическим и психологическим пыткам, сообщается в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Четверо из пяти мужчин провели в плену 109 дней. Все они – гражданские. Все работали на конюшне и пилораме под Гостомелем. Попали в плен к российским войскам. Затем их вывезли сначала в Гомель, затем в Курск, а оттуда – в Севастополь.

Освобожденные говорят, что подвергались не только физическим пыткам. К примеру, оккупанты заставляли приветствовать тюремщиков пионерским салютом, а потом читать и пересказывать советские книги – о пионерах-героях и жизнеописаниях советского диктатора Сталина, изучать и петь русский гимн. А потом петь русские пропагандистские песни: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и треки Олега Газманова.

Мужчины рассказали, что иногда приходилось петь до шести часов подряд. Если же у кого-то это получилось плохо, то били либо заставляли приседать 150 раз.

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Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

Ролик изобилует сценами употребления им алкоголя, грубой матерщиной и прочими непристойностями. На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

Позднее российский пропагандистский портал ТАСС со ссылкой на собственные источники в среде русских силовиков сообщал - представители полка Нацгвардии "Азов", которые попали в плен после многодневной осады в Мариуполе на заводе Азовсталь, сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в центре Москвы ‒ столицы страны-агрессора, России.

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