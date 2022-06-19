УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Били и заставляли часами петь Газманова: рассказ освобожденных украинцев об издевательствах в плену

19 июня 2022, 22:37

В Николаев прибыли пятеро украинцев, которые были освобождены из российского плена по обмену. Все мужчины - мирные жители и они попали в плен под Гостомелем.

Пленные, флаг Украины
Мужчины рассказали, что иногда приходилось петь до шести часов подряд/ коллаж фото ЦПД и ua.depositphotos.com

В Николаев прибыли пятеро жителей Киевской области, которых удалось освободить из российского плена по обмену. Там они подвергались физическим и психологическим пыткам, сообщается в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Четверо из пяти мужчин провели в плену 109 дней. Все они – гражданские. Все работали на конюшне и пилораме под Гостомелем. Попали в плен к российским войскам. Затем их вывезли сначала в Гомель, затем в Курск, а оттуда – в Севастополь.

Освобожденные говорят, что подвергались не только физическим пыткам. К примеру, оккупанты заставляли приветствовать тюремщиков пионерским салютом, а потом читать и пересказывать советские книги – о пионерах-героях и жизнеописаниях советского диктатора Сталина, изучать и петь русский гимн. А потом петь русские пропагандистские песни: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и треки Олега Газманова.

Мужчины рассказали, что иногда приходилось петь до шести часов подряд. Если же у кого-то это получилось плохо, то били либо заставляли приседать 150 раз.

Читайте такжеВоевал против сына и расстреливал дома в Северодонецке: ВСУ взяли в плен "милиционера ДНР"

Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

Ролик изобилует сценами употребления им алкоголя, грубой матерщиной и прочими непристойностями. На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

Позднее российский пропагандистский портал ТАСС со ссылкой на собственные источники в среде русских силовиков сообщал - представители полка Нацгвардии "Азов", которые попали в плен после многодневной осады в Мариуполе на заводе Азовсталь, сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в центре Москвы ‒ столицы страны-агрессора, России.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости Николаева обмен пленными новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:37

Били и заставляли часами петь Газманова: рассказ освобожденных украинцев об издевательствах в плену

22:18

ВСУ в районе Змеиного уничтожили группу элитного спецназа ФСБВидео

22:00

На Херсонщине оккупанты массово похищают мужчин и издеваются над нимиВидео

21:46

Идут тяжелые испытания и новая битва: названы самые опасные дни в войне с РФ - гороскоп для УкраиныВидео

21:20

Власти Украины убеждают McDonald's поскорей вернуться в страну: заявление МИД

Реклама
21:16

Оккупанты пошли на штурм и понесли значительные потери: какая ситуация на фронтеВидео

20:53

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали датыВидео

20:51

"Война — большое испытание для всех пар": звезда "Крепостной" расстался с любимой

20:14

Криворукие вояки: российская "Точка У" взорвалась над Луганщиной и разлетелась на кускиВидео

19:38

Потерял один глаз: как выглядит Маси Найем после тяжелого ранения в голову на фронтеВидео

19:31

Пленные командиры защитников Мариуполя сейчас в московском СИЗО "Лефортово" - росСМИВидео

19:20

Войска России пытаются приблизиться к Харькову, чтобы превратить его в прифронтовой город – МВДВидео

19:14

Россия скрывает гибель членов экипажа затопленного крейсера Москва и угрожает их родным - разведкаВидео

18:43

Vodafone повысил тарифы: сколько заплатят украинцы с 1 июля

18:42

Касается всех новостроек: Рада поддержала обязательные строительства бомбоубежищаВидео

18:35

Устраивают массовые казни, концлагеря и воруют: Подоляк разнес Лаврова за порцию пропагандыВидео

18:07

Что ждет Россию, Украину, а также больного и усталого Путинамнение

18:02

Артиллеристы ВСУ превратили в пепел и золу ракетные системы оккупантовВидео

17:38

"Отказ" от Крыма, Донбасса и НАТО: Россия на Западе двигает план капитуляции Украины - СНБОВидео

17:24

Отказаться от Бандеры ради ЕС: в РФ пропагандисты сваляли дурака с новым фейком об Украине

Реклама
17:05

Без Киркорова, Баскова и Басты: в Украине полностью запретили российскую музыкуВидео

16:53

Какие доллары и прочую валюту нельзя будет поменять - объяснение НацбанкаВидео

16:41

Задача США – помочь Украине победить Россию: Киеву будет оказана поддержка – посолВидео

16:30

"Тыл развален сильнее фронта": Гиркин заявил о невозможности мобилизации в РФ, обвинив в этом Путина

16:11

Трогает до слез: "Антитела" в День отца посвятили песню всем папам, погибшим на войнеВидео

16:08

Астролог рассказала, когда закончится война и будет подписан мирный договорВидео

16:07

Новые правила: в Украине ввели жесткий запрет для водителей такси и маршрутокВидео

15:50

Приметы на 20 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

15:42

Медведев – клоун, извините, что говорю об этом вслух – глава Мюнхенской конференции Хойсген

15:41

"Ее творчество закончено": скандальный Соседов назвал Пугачеву неработающей пенсионеркой

15:38

В Петербурге обстреляли статую Путина-римского императораВидео

15:20

Самые вкусные слоеные корзиночки с идеальной начинкой из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

15:00

Дожди, грозы, ливни и жара: прогноз погоды в Украине на следующую неделюВидео

14:59

В Украине запретили музыку из России и книги из Беларуси и захваченных территорийВидео

14:58

"Шлют в Украину как пушечное мясо" – Подоляк о подготовке российских военных

14:25

Британские войска будут готовиться воевать в Европе против РФ – глава Генштаба страныВидео

14:23

Россия всего в шаге до применения против нее оружия максимальной поражающей силымнение

14:02

В ближайшие недели будет освобожден Херсон, далее - Мелитополь - мэр ФедоровВидео

14:01

Оправдания Путина нападения на Украину – абсурд: Киев не был готов к вступлению в НАТО – ШольцВидео

13:47

"Я лично Крым брал!": ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна

Реклама
13:01

"Козявки из носа достал и шарики катает": Путин опозорился на всю РоссиюВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 июня 2022: Близнецам – неудачное совпадение, Скорпионам – долги, Козерогам – деньгиВидео

12:51

Казахстан призвал ликвидировать ядерное оружие после нападения России на УкраинуВидео

12:31

Приехал поддержать Украину: еще одну голливудскую звезду заметили во ЛьвовеВидео

12:15

Пенсионерка объяснила оккупантам, почему украинцы живут лучше россиянВидео

12:10

"Украина полностью уничтожит Путина": нумеролог спрогнозировал, когда русский диктатор умретВидео

12:04

Забирали всех, даже батюшку: оккупанты взбесились после взрыва возле офиса коллаборантки в Мелитополе

11:51

Саммит по статусу страны-кандидата для Украины: Шольц инициирует упрощение вступления в ЕС

11:07

ЗРК Patriot могут закрыть небо над западом Украины: эксперт оценил заявление Польши

10:55

Ракетная атака на Днепропетровщине: взорвался резервуар с топливом, есть погибший и пострадавшиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять