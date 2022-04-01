Освобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленными

Украинские военные в Киевской области / Reuters

В пятницу, 1 апреля, состоялся обмен пленными в Запорожской области. Это второй за время войны России в Украине обмен военнопленными. Освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты. Среди освобожденных - 15 женщин, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, освобожденные военные уже находятся в безопасном месте и теперь их жизни ничего не угрожает.

Деталей обмена пока не раскрывают. Также не сообщается, сколько пленных россиян Украина обменяла на наших военных.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Смотрите видео: Как украинцы встречают ВСУ в освобожденном от российских оккупантов селе

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