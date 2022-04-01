Россияне активно присылают ценные данные украинской разведке - офицер ГУР

"Как результат - огромные потери врага"/ Скриншот

Украинская разведка получает данные о перемещении оккупантов и их составе от россиян из Белгорода, а также других населенных пунктов России. Об этом рассказал офицер спецподразделения ГУР МО с позывным "Вито" в интервью агентству АрмияINFORM.

По его словам, население Харьковской области - это глаза и уши ГУР. Но, кроме этого, данные активно поступают и из России.

"Гражданские из Белгорода и других населенных пунктов "чудом выходят на наши "паблики", скидывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе и так далее. После этого разведка анализирует, оценивает и дополняет полученные данные сведениями из нескольких других источников. Проверенная информация отправляется в боевые части, где на ее основе формируются планы личных или совместных действий. Как результат - огромные потери врага", - сказал Вито.

Читайте такжеПоток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФТакже он рассказал, что оккупанты - это обычные люди в подавленном морально-психологическом состоянии.

"Ни о какой непобедимости теперь не может быть и речи. Даже если противники были лучшими у себя на тренировках, то здесь они "перепуганы и не могут сориентироваться". Много россиян воюют на стороне Украины", - добавил боец.

Кроме того, он рассказал, что его подразделение прибыло в Харьков заблаговременно и организовало движение сопротивления.

"23 февраля мы первым нашим партизанам выдали оружие. И эти люди заняли полусферу города с подразделениями ВСУ и первыми приняли удар от вражеского наступления", - резюмировал защитник.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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