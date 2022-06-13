УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Воевал против сына и расстреливал дома в Северодонецке: ВСУ взяли в плен "милиционера ДНР"

13 июня 2022, 18:57

Боевик, по приказу ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты.

Пленный / СБУ

В Луганской области во время боев военнослужащие ВСУ взяли в плен предателя, воевавшего на стороне оккупантов.

Как сообщает СБУ, пленным оказался житель Донецка, с 2015 года воюющий против украинской армии в составе танкового подразделения "народной милиции ДНР".

Предатель вместе с российскими военными прибыл в Луганскую область в самом начале войны, в то время, как его родной сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын с 2014 проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", - рассказывает боевик.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты.

Во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".

Читайте такжеПленный "азовец" Дутчак гордо отвечает на провокационные вопросы российских журналистов: видео

Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

Читайте также:

война в Украине СБУ оккупация война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:11

Президент Франции Макрон 15 июня посетит с визитом Украину

18:59

Каким мужчинам разрешат временно покидать Украину при военном положении: ответ МинцифрыВидео

18:57

Воевал против сына и расстреливал дома в Северодонецке: ВСУ взяли в плен "милиционера ДНР"Видео

18:55

Одной "Императрицей" на два стула: Ирина Аллегрова набивается в друзья Алле Пугачевой

18:24

Депутаты Мариуполя помогли России уничтожать основную инфраструктуру города за 7 дней - мэрВидео

Реклама
18:17

России уже нечего предложить миру, кроме торжественных похорон Путинамнение

18:16

Будет атмосферный фронт: Диденко рассказала, где украинцам стоит ждать дождей

18:05

Украинцы смогут получить паспорта за границей: в Кабмине рассказали детали

17:59

Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиакаВидео

17:51

Применяют штурмовую авиацию: в Северодонецке сейчас идут ожесточенные боиВидео

17:46

Украина получает "зеленый свет" по статусу страны-кандидата в ЕС, но с условиями – журналистВидео

17:33

Денежная удача, переезд за границу или семейное счастье: три знака зодиака ждет 8 лет везения

17:29

Евровидение 2023: организаторы выдвинули условие Украине для проведения конкурсаВидео

17:27

Евгений Кошевой рассказал, о чем переписывался с Владимиром Зеленским утром 24 февраля

16:50

Оккупанты пытали и жестоко казнили: под Киевом нашли захоронение с замученными украинцамиВидео

16:46

Если Россия решится напасть на Польшу, 40 миллионов поляков возьмутся за оружие – МоравецкийВидео

16:43

Политические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драгимнение

16:36

В Беларуси началась "инспекция" старого ракетного полка, где могло остаться ядерное оружие - СМИВидео

16:33

Звезды "Квартала 95" в Польше фантастически мощно и красиво спели гимн УкраиныВидео

16:26

Что нужно Украине для победы над Россией: у Зеленского назвали четкие цифрыВидео

Реклама
16:19

ВСУ отправляют в дурку слабонервных оккупантов из "ДНР": они не выдерживают постоянных обстреловВидео

16:13

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:12

День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины

16:11

Ракетный удар по Прилуках: в четырех селах объявили эвакуацию

16:08

Никаких десятилетий быть не должно: Украину нужно принять в ЕС за несколько лет – Еврокомиссия

16:01

Выступали на дне России: автобус с артистами РФ попал в ДТП по дороге из ХерсонаВидео

15:49

Немецкие БМП Marder уже отремонтировали, они готовы к боюВидео

15:49

Прославляла русскую армию и радовалась оккупации: на Черниговщине поймали коллаборанткуВидео

15:42

Один был строителем, второй - трактористом: в боях за Украину погибли два друга с ОдесчиныВидео

15:38

Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пионВидео

15:29

Мир ждет новая ядерная гонка: риск применения оружия достиг пика со времен Холодной войны – SIPRIВидео

15:26

ВСУ освободили три населенных пункта на Донбассе: линия фронта подвинулась на 15кмВидео

15:20

Пил грязную воду из болота: нацгвардеец с тяжелыми ранениями провел 2 дня на поле боя и чудом выжилВидео

15:17

Путинский холуй Машков назвал "нелюдями" всех, кто не поддерживает нападение на УкраинуВидео

15:00

Грозы, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

14:37

Россия нанесла ракетные удары по Прилукам: зафиксировано прилеты 3 ракет

14:36

Мэр Святогорска Бандура предал Украину и получил пост в награду от террориста ПушилинаВидео

14:28

Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

14:18

Война на истощение: в чем угроза для Украины и возможная выгода для Россиимнение

14:10

Приезд Шольца в Киев может не состояться: в Германии не подтвердили его возможный визитВидео

Реклама
14:04

В Донецке обстреляли рынок, звуки "отлетов" слышали в оккупированной МакеевкеВидео

13:51

Сестра Жанны Фриске, которая ранее сообщила об онкологии, показала крошечную дочь

13:34

Уничтожили штаб, склад боеприпасов и технику: бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантах на ХарьковщинеВидео

13:33

"Сливал" рашистам данные о позициях ВСУ: на Харьковщине СБУ задержала агента ФСБВидео

13:13

Германия изолирует себя среди стран НАТО и ЕС, блокируя поставки оружия в Украину - Die WeltВидео

13:09

"Спалили" российские тиктокеры: ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в КадиевкеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 июня 2022: Львам – испытания судьбы, Девам – большие деньги, Стрельцам – чужие секретыВидео

12:32

Путин болен психически: врач назвал явные признаки бреда и паранойи у российского диктатораВидео

12:14

Сын Лукашенко и его одноклассница пришли на выпускной в наряде в цветах флага Украины

12:05

Чувствует "запах жареного": Подоляк объяснил, как Лукашенко хочет умыть руки от причастности к войне

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять