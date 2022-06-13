Воевал против сына и расстреливал дома в Северодонецке: ВСУ взяли в плен "милиционера ДНР"

Пленный / СБУ

В Луганской области во время боев военнослужащие ВСУ взяли в плен предателя, воевавшего на стороне оккупантов.

Как сообщает СБУ, пленным оказался житель Донецка, с 2015 года воюющий против украинской армии в составе танкового подразделения "народной милиции ДНР".

Предатель вместе с российскими военными прибыл в Луганскую область в самом начале войны, в то время, как его родной сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын с 2014 проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", - рассказывает боевик.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты.

Во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".

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Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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