"Это как попасть в западный Берлин": пленные боевики "ЛДНР" отказываются от обмена

Пленный боевик "ДНР" / Скриншот

Попавшие в плен боевики "ЛДНР" отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.

Об этом идем идет речь в материале блогера Владимира Золкина на YouTube. В рамках проекта Ищи своих он опубликовал интервью с рядом пленных боевиков, которые не соглашаются на обмен и возвращение в ОРДЛО.

Молодые люди признались о том, что в ряды боевиков были мобилизованы не по собственной воле.

Они говорят, что на фронт их отправили в результате угроз и запугивания через территорию России и утверждают, что не принимали участия в боевых действиях. А сдались при первой возможности.

По меньшей мере, четверо "мобилизованных" из ОРДЛО, попавших в плен к Вооруженным Силам Украины на Харьковщине, отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.

Пленные говорят, что не вступали в бой, а наблюдали за ситуацией, а впоследствии были захвачены бойцами терробороны.

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Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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