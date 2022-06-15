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Армия РФ теряет силы: Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – Bloomberg

15 июня 2022, 10:27

Российский диктатор уже потратил большую часть военного потенциала страны-агрессора, поэтому наступление РФ "захлебывается".

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Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – Bloomberg/ Reuters

Россия за первые 100 дней войны уже потратила большую часть своего военного потенциала. Чтобы хоть как-то пополнить свои ресурсы, российскому диктатору Владимиру Путину возможно придется брать "паузу" в войне по крайней мере на несколько месяцев, чтобы пополнить запасы своих сил.

Также в РФ возможна всеобщая мобилизация, хотя Путин длительное время ее избегал. Об этом рассказали высокопоставленные источники в ЕС изданию Bloomberg.

По словам европейских чиновников, Кремль уже прочесывает всю страну, чтобы найти дополнительно вооружение и живую силу для пополнения своего войска. В частности, в наступление хотят бросить старые танки, которые базируются на Дальнем Востоке.

России может потребоваться несколько месяцев для большой перегруппировки сил, поэтому на это время она замедлит свое наступление в Украине.

"Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чего до сих пор президент РФ Владимир Путин избегал, поскольку это было бы равнозначно публичному признанию, что война идет не так, как планировалось", – пишет издание.

Однако, как отмечается в издании, проблемы в РФ могут возникнуть не так скоро. Поэтому нужно и дальше продолжать предоставлять Украине вооружение для успешной защиты от российских оккупантов.

Читайте такжеНа Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNКак отмечают европейские чиновники, прогресс России на Донбассе сейчас медленный. Однако если армии РФ удастся захватить Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, то она фактически захватит всю Луганскую область и таким образом достигнет одной из поставленных в начале войны целей.

Чтобы захватить крупные города Донбасса, РФ может понадобиться еще минимум 2-3 месяца, считает директор эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник. Однако, по его мнению, если в России выйдет их захватить, Кремль может настаивать на заключении договора на этом основании.

Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта – Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

Ранее сообщалось, что украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге. Всего за сутки они уничтожили 62 единицы техники врага и ликвидировали 70 оккупантов.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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