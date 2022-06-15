Эстонский военный покинул службу в НАТО и за собственные средства обучает украинских бойцов

Эстонец обучает военному делу украинцев за свой счет / Фото УНИАН, скриншот

29-летний гражданин Эстонии после полномасштабного вторжения России в Украину изменил свою жизнь, чтобы поддержать нашу страну. Он уволился из армии НАТО, приехал в Украину и за собственные средства учит бойцов.

Последние семь лет Максим был профессиональным военным в армии НАТО. Все, что он отработал за годы контрактной службы, теперь он передает украинским защитникам, передает ТСН.

В юности Максим учился в Украине компьютерным технологиям. И сейчас остаться в стороне не смог. Приехал мужчина при поддержке ассоциации украинских организаций в Эстонии и проводит обучение защитников за свой счет. Ради своей инициативы Максим уволился со службы и даже потерял право на воинскую пенсию.

"Люди здесь дома теряют, так что мои сбережения – это так себе", – говорит он.

"Передаю им (украинским военным, - ред.) как минимум огневой подготовки, тактики. Стараюсь как можно больше научить их координировать свои действия с другими подразделениями. Вот это проблема россиян, что они не координированы. Это просто масса, которая прет грубой силой", — добавил военный.

Максим надеется, что его наука сохранит украинским бойцам жизнь и ускорит победу.

"Сейчас я научил пятьдесят человек, а эти пятьдесят человек научат еще пятьдесят человек. Это сколько ребят останутся здоровыми и вернутся домой", — сказал военный.

Он продолжит подготовку украинских защитников и в дальнейшем, пока хватит сбережений. В том, что Украина победит, Максим не сомневается.

Как сообщал Главред, экс-депутат парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра приехала в Украину, чтобы сражаться с российскими оккупантами. Девушка защищает Украину с оружием в руках с марта 2022 года.

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