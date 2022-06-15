Россию могли спровоцировать на войну: Папа Римский нашел "оправдание" действиям Путина в Украине

Папа Римский Франциск рассказал, что патриарх Кирилл назвал ему причины войны в Украине / Фото Reuters

Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление относительно вторжения России в Украину. В частности, по его словам, позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.

Как пишет Civilta Cattolic, понтифик осудил жестокость российских войск в Украине, но при этом он считает, что этом конфликте "нет метафизического добра или зла". Франциск отметил, что, говоря о войне в Украине, нужно "отойти от обычной модели Красной Шапочки".

"Красная Шапочка была хорошей, а волк - плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетаются", – сказал Франциск.

Папа Римский Франциск считает, что ситуация не является черно-белой и что война, "возможно, была каким-то образом спровоцирована либо не предотвращена".

На вопрос, поддерживает ли он президента России Владимира Путина, Папа ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла".

Франциск признался, что провел 40-минутный разговор с российским патриархом Кириллом, который рассказал Папе Римскому о причинах, оправдывающих войну.

"Когда он окончил, я вмешался и сказал: "Брат, мы не священнослужители государства, мы пастыри народа". Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Но из-за войны, по взаимному согласию, мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был понят неправильно. Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре", – добавил Папа Римский.

Напомним, 85-летний понтифик Франциск в интервью крупнейшей итальянской газете Corriere Della Sera рассказал, что еще в марте направил президенту РФ Владимиру Путину предложение о проведение встречи с целью завершения войны России против Украины.

В частности, после 20 дней войны понтифик, по его словам, попросил одного из кардиналов передать Путину сообщение о готовности приехать на переговоры в Москву, чтобы попытаться остановить войну. Но российские власти ничего не ответили.

Позднее понтифик в интервью рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с ним сказал о якобы планах России завершить войну в Украине до 9 мая. И подчеркнул, что нужно приложить максимальные усилия для окончания боевых действий.

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