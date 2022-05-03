"РФ собирается закончить войну до 9 мая": Орбан рассказал Папе Римскому о планах Кремля

Орбан рассказал Папе Римскому о планах Кремля/ Reuters

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года.

Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи. Об этом Папа сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что всё закончится 9 мая. Надеюсь, это так.... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и всё. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить войну", – заявил Папа Римский.

Папа Римский Франциск также отметил, что он готов встретиться с Путиным в Москве. При этом он пока не видит смысла ехать в Киев.

Стоит отметить, что 85-летний понтифик с 24 февраля и до сих пор ранее публично не упоминал РФ или Путина. Однако на определение того, что сейчас происходит в Украине, он использовал слова "неоправданная агрессия" и "вторжение", а также оплакивал те зверства, которые творила российская армия в отношении украинцев.

Ранее в Пентагоне заявляли, что российские оккупанты имеют очень минимальный прогресс на Донбассе. Их работа в наземных операциях очень осторожна и неравномерна, а кое-где ее можно назвать "анемичной". В Минобороны США подчеркнули, что армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться.

Также ранее сообщалось, что провокациями в Приднестровье Россия хотела подготовить почву для вовлечения региона в войну с Украиной. Однако реакция жителей непризнанного государства была противоположной.

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