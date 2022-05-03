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Не отдал технику в "колхоз": орки отомстили украинскому фермеру, расстреляв его дом из БТР

3 мая 2022, 09:50

Российские захватчики уже так расхозяйничали на оккупированных территориях, что начинают создавать там "коллективные хозяйства".

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Оккупанты расстреляли дом украинского фермера, потому что он не отдал свою технику в "колхоз"/ Reuters, ОПУ

В Сватово на Луганщине местный фермер отказался отдать свою технику в "колхоз", который планировали создать российские оккупанты. За это захватчики расстреляли его дом из бронетранспортера.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты собрали всех фермеров на сборы и сообщили, что те должны отдать свою технику. Орки поставили людей перед фактом, что их имущество станет коммунальной собственностью.

Один из мужчин, у которого есть маленькое фермерское хозяйство, начал возражать захватчикам.

"Он поднялся и спросил у оккупантов: "Как вы это представляете? Я всю жизнь работал на земле. Я положил туда здоровье, нервы, много силы и ресурса. У меня есть результат – я зарабатываю деньги. Это моя земля и техника. На меня работают люди и вы хотите, чтобы я отдал все в колхоз?", – рассказывает глава Луганской ОВА.

Фермер отказался сотрудничать. А уже вечером к его двору подъехал вражеский БТР и открыл огонь по его дому.

"Слава Богу, люди остались живы, но таким образом россияне подавляют любое желание спорить", – отметил Гайдай.

Напомним, в селе Мотыжин Киевской области 70-летняя бабушка ценой своей жизни успешно наводила артиллерию ВСУ на российскую технику. Благодаря ее действиям оккупанты не смогли продвинуться дальше этого населенного пункта. На ее "счету" около 100 единиц тяжелой техники, среди которых "Буки" и РЛС.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили незваных "гостей" из Бурятии. Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Генштабе ВСУ.

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