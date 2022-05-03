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Бабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врага

3 мая 2022, 08:15

Пожилая украинка совершила настоящий подвиг.

Старушка помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врага / УНИАН

В селе Мотыжине Киевской области 70-летняя бабушка ценой своей жизни успешно наводила артиллерию ВСУ на российскую технику.

Благодаря ее действиям оккупанты не смогли продвинуться дальше этого населенного пункта. На ее "счету" около 100 единиц тяжелой техники, среди которых "Буки" и РЛС, рассказали в Территориальной обороне ВС Украины.

"Она жила в одном из крайних домов села и видела перемещение техники. Более двух недель бабушка пешком выходила к врагу, считала технику, приходила домой, объясняла расположение сыну по телефону", – рассказал терробороновец.

Были такие случаи, что женщина, пока шла домой, сбивалась со счета. Она не боялась возвращаться перечислять вражескую технику снова.

Читайте также"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзойПридя домой, женщина звонила по телефону сыну и давала ему приблизительные координаты, объясняя что и где находится. И уже после этого украинские артиллеристы определяли точные точки.

Благодаря наводкам бабушки наши защитники уничтожили два "Бука" и РЛС. В целом же женщина помогла уничтожить примерно 100 единиц вражеской техники.

В конце концов оккупанты поняли, кто корректирует огонь. Ее дом разбомбили и сравняли с землей. Военные признают, что благодаря действиям храброй бабушки оккупанты не смогли пройти дальше этого населенного пункта.

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

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