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Разрушенные дома и повсюду изуродованные тела: жуткие кадры из Бучи после зверского визита оккупантов

3 апреля 2022, 16:59

Оккупанты не щадили никого и ничего в захваченной Буче, Гостомеле и Ирпене.

  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети
  • Как выглядит Буча и Гостомель
    Как выглядит Буча и Гостомель соцсети

Буча, Гостомель и Ирпень с первого дня войны России против Украины находились под массовой бомбардировкой оккупантов.

Войска Путина обстреливали жилые дома, обворовывали дома и устраивали свинарники. Но это не самое худшее.

Оккупанты не щадили никого и ничего. Они зверски пытали и убивали, похищали и мучали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, минировали улицы.

Как сейчас выглядит Буча и Гостомель, можно понять, глядя на фото и видео, которые публикуют украинские власти и военные ВСУ.

Ад 21 века в Буче

То, что российские изверги сделали с невинными украинцами в Буче, Ирпене и Гостомеле, является настоящим адом 21 века. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и обратился к мировым лидерам на фоне зверств россиян.

Подоляк призвал "лидеров Европы", которые "сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях", еще раз взглянуть на ужасные кадры из освобожденных украинских городов.

В Буче насиловали женщин и пытались сжечь

Как рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Украинские правоохранители учтут все факты преступлений – за каждое найдут ответчика.

"Это специальное обращение, направленное на то, чтобы мир обратил внимание на преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле. Эти города, которые были освобождены, представляют собой картинку из апокалиптического фильма ужасов", - сказал он.

Среди жертв оккупантов в Буче есть:

  • изнасилованные женщины, которых пытались сжечь,
  • убитые представители местного управления,
  • убитые дети, пожилые люди, мужчины.

По словам Арестовича, у многих из них завязаны руки, есть следы пыток. Люди убиты выстрелами в затылок, а "о таких вещах, как ограбление, – говорить нечего".

Мэр Бучи рассказал о зверствах оккупантов

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что город уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.

Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.

Как отреагировали в мире на зверства оккупантов в Буче и Гостомеле

В Министерстве иностранных дел Франции осудили жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи под Киевом. Там призвали усилить экономическое давление на Россию.

"Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию. Мы будем работать совместно с нашими партнерами, властями и компетентными международными судами, включая Международный уголовный суд, над тем, чтобы эти действия (России - ред.) не остались безнаказанными, чтобы виновные в этом преступлении ответили за свои действия, - говорится в сообщении главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, цитирует Le Parisien.

В Министерстве иностранных дел Германии осудили зверства российских оккупантов, совершенные в Буче. Там пообещали усилить санкции против России, а Украине продолжить оказывать оборонную поддержку.

Читайте такжеТела убитых танками укатывали в асфальт: мэр рассказал жуткие подробности зверств россиян в Ирпене

"Фотографии из Бучи невыносимо ужасны. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Ответственные за военные преступления должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем поддерживать оборону Украины", - написала министр.

Президент Европейского совета Шарль Мишель после того, как увидел фото из освобожденной Бучи, заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Также подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.

"Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области", – написал Мишель, добавив к своему твиту хэштег "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Он добавил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Также, по его словам, дальнейшие санкции против России уже на подходе.

Как рассказывают журналисты, в Буче оккупанты оставили разрушенные пункты, заминированные улицы и детские площадки, вещи людей.

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война в Украине Гостомель Ирпень Буча война России и Украины
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