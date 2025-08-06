В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

После встречи Стив Уиткофф уехал из Кремля в американское посольство в Москве.

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В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с Путиным

По завершении переговоров Уиткофф не отвечал на вопросы журналистов

У Путина назвали встречу "полезной и конструктивной"

В Москве закончилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. В Сети уже разлетелись видео с его отъездом из Кремля.

Известно, что встреча Путина и Уиткоффа длилась более двух часов.

видео дня

Смотрите видео с Уиткоффом в Москве:

В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа / фото: скриншот

После этого он приехал к зданию американского посольства в Москве.

Смотрите видео с Уиткоффом в Москве:

В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа / фото: скриншот

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко уже отреагировал на эту встречу.

"Что ж, ждем результата многочасовой беседы, которая завершилась", - написал он.

Что известно о Келлоге и Уиткоффе / Инфографика: Главред

О чем говорили на переговорах

Помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что разговор был "полезным и конструктивным", пишут росСМИ.

Он утверждает, что на переговорах затронули и Украину. При этом войну он называет "украинским кризисом". Также Путин и Уиткофф обсуждали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ.

"Россия передала сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа", - добавил Ушаков.

Спецпредставитель путина Кирилл Дмитриев назвал визит спецпредставителя Трампа "успешным".

"Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа в Москву. Диалог возобладает", - написал он после завершения встречи.

Вскоре стало известно, что Стив Уиткофф уехал из американского посольства. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, если Кремль не пойдет на перемирие в установленный Дональдом Трампом срок, который истекает уже 8 августа, Москва заплатит "высокую цену". Как пишет Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против российского "теневого флота".

5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. Низкие цены могут поставить Кремль в безвыходное положение и лишить его возможности финансировать войну.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

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О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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