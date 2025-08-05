Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

Среди тем - прекращение войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства сообщил в Телеграмме.
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