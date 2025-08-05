Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

Среди тем - прекращение войны в Украине.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-provel-telefonnyy-razgovor-s-trampom-o-chem-govorili-10687388.html Ссылка скопирована

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства сообщил в Телеграмме.

Новость дополняется...

Другие новости:

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред