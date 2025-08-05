Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

В Reuters предполагают, что Путин не примет ультиматум Трампа, ведь военные цели для него в приоритете.

https://glavred.info/world/putin-gotov-k-peremiriyu-tolko-pri-odnom-uslovii-smi-uznali-glavnoe-trebovanie-10687340.html Ссылка скопирована

Дедлайн Трампа Путину завершается 8 августа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Основное:

Путин не примет ультиматум Трампа

Лидер Кремля не боится новых санкций

Российский диктатор все еще мечтает о полном контроле 4 регионов Украины

Российский диктатор Владимир Путин не планирует принимать санкционный ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа, срок которого истекает 8 августа. Кремлевский лидер будет готов говорить о перемирии только после полного контроля 4 регионов Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые близки к окружению Путина.

Трамп пригрозил ввести новые ограничения против России и ввести 100% пошлины для стран, которые покупают ее нефть - прежде всего Китая и Индии - если Путин не согласится на прекращение огня. Однако Кремль не собирается принимать ультиматум.

видео дня

По данным собеседников, Путин убежден, что санкции не повлияют сильно на экономику РФ. Кроме того, лидер Кремля уверен в своей победе.

Два источника подчеркнули, что сейчас военные цели в приоритете Путина. При этом российский диктатор не хочет портить отношения с Трампом, но и не готов менять свой курс.

Один из собеседников сказал, что Путин будет готов обсуждать мирное соглашение, когда полностью будет контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Один из информаторов передает, что текущий переговорный процесс, в рамках которого российские и украинские стороны встретились трижды с мая, был попыткой Москвы убедить Трампа, что Путин не отвергает мир. На самом деле переговоры не имели реального содержания, кроме обсуждения гуманитарных обменов.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Согласится ли Путин на перемирие Трампа - мнение эксперта

Недавно в комментарии Главред российский оппозиционный политик, который единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев рассказал, что Путин все же примет предложение Трампа о перемирии, но постарается его оформить нужным для себя способом, чтобы создавалось впечатление, что это не его заставили, а он всех, что Трамп стоял на коленях перед ним и просил, а он согласился, и это большая победа России.

По словам Пономарева, Путин будет подчеркивать, что Россия воевала со всем блоком НАТО, но ему не удалось поставить Россию на колени - блок сам стал на колени и капитулировал. Если Путин сможет обеспечить себе такую публичную историю внутри страны, он пойдет на перемирие. Поэтому сейчас вся его администрация занимается тем, что конструирует именно такой публичный процесс.

Дедлайн Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля. Срок ультиматума истекает 8 июля.

Оказывается, что Путин изрядно раздражает Трампа. А все потому, что американский лидер хочет закончить войну в Украине, а российский диктатор - нет, вот почему изменился тон хозяина Белого дома в отношении кремлевского руководителя, пишет The Hill.

Другие новости:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред