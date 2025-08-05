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"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2025, 13:57обновлено 5 августа, 14:40
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Российские оккупанты постоянно штурмуют позиции на Лиманском направлении. Там сильно ухудшилась ситуация.
Война, фронт, ВСУ
РФ наступает на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

  • РФ продвигается на Лиманском направлении
  • Россияне прорываются в тыловые районы

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Лиманском направлении. Ситуация и тактическое положение наших военных на этом направлении очень сложное. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Российских оккупантов ловили даже в неожиданных тыловых районах.

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"Это свидетельствует об истощении бригад, снижении уровня работы аэроразведки, взаимодействия между нашими смежными организмами и отсутствие координации у вражеских организмов... Кто знает, возможно это такой "специальный тактический ход", чтобы заманить врага в ловушку, но пока вижу только пожар, приближающийся к Лиману", - написал Бунятов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что враг постоянно проводит штурмовые действия.

"К северу от Лимана, в районе Зеленой Доли, противник на днях подобными штурмовыми действиями имел успех и продвижение. Также ЛБЗ сейчас фактически по линии Ямполовка - Торское, что ставит под угрозу всю нашу группировку в "Серебрянке",- заявил лейтенант.

Лиман инфографика Главред
Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

Сможет ли РФ взять Лиман под контроль

Полковник запаса Роман Свитан во время чата на Главреде заявил, что Лиман будет под постоянным давлением оккупантов минимум до сентября этого года.

"А вот возможность России контролировать эти города будет зависеть от нашего противодействия. Мы можем противостоять противнику, поставив в строй достаточное количество правоохранителей – у нас есть не одна сотня тысяч силовиков, которые могут в режиме пехоты быть использованы в Вооруженных силах Украины (только очень важно заводить их именно в ВСУ)", - сказал он.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин сказал, что российские войска на Покровском направлении пытаются избегать прямых столкновений с украинскими защитниками, поскольку понимают, что терпят поражение.

Кроме того, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщал, что 4 августа оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка".

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О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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война в Украине вторжение России Роман Свитан Станислав Бунятов российское наступление
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