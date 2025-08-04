Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

Власти подтвердили попытку прорыва оккупантов, но есть нюанс.

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Под чьим контролем КПП "Гоптовка" / Коллаж: Главред, фото: 91 ОПТБ, t.me/zadorenko_v

Что сообщил Задоренко:

Оккупанты распространили фейк о захвате КПП "Гоптовка"

Украинские военные уничтожили много захватчиков

Россияне, которые не смогли прорваться через КПП, сбежали обратно в РФ

Сегодня, 4 августа, оккупационные войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка". Об этом в Telegram сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Российская пропаганда сразу начала распространять информацию, якобы армия РФ захватила КПП, однако Задоренко опровергает эту информацию.

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"Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта", - написал он.

Однако, бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию. Поэтому сейчас КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, российские оккупанты заявляли, что якобы вошли в Купянск на Харьковщине. Однако спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эту информацию.

Ранее Главред писал, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области.

Накануне стало известно, что на Харьковщине российские войска активизировали боевые действия в районе села Меловое и пересекли государственную границу на новом участке.

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О персоне: Вячеслав Задоренко Вячеслав Задоренко - украинский политик и деятель местного самоуправления, Дергачевский городской голова с 19 ноября 2020 года, начальник Дергачевской городской военной администрации с 14 октября 2022 года. С мая по сентябрь 2010 года был советником председателя Дергачевского районного совета, с ноября 2010 года по ноябрь 2020 года - Казачьелопанским поселковым головой, пишет Википедия.

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