Россияне заявили, что 'зашли' в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Российские войска не смогли зайти в Купянск, несмотря на активные атаки с севера и информационные вбросы о якобы прорыве в город, отметил Трегубов.

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В ВСУ отреагировали на заявления РФ о прорыве в Купянск / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорится в материале:

Россияне не зашли в Купянск

Враг безуспешно пытается прорваться в город с севера

Войска РФ проводят активные информкампании о якобы успехах на Купянском направлении

Российские оккупанты заявляют, что якобы вошли в Купянск на Харьковщине. Однако представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Суспільному" опроверг эту информацию, подчеркнув, что такие утверждения не соответствуют действительности.

По его словам, враг продолжает пытаться прорваться с северного направления, однако все эти попытки терпят неудачу.

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"На самом деле там была интересная история с Кондрашовкой, когда даже на карте DeepState вы могли видеть, что россияне в Кондрашовке есть, а вокруг Кондрашовки нет. Прорваться прорвались, а выйти уже не смогли, в результате чего были уничтожены в значительной степени", - говорит Трегубов.

Представитель группировки "Хортица" сообщил, что российские войска активно пытаются прорваться к Купянску с севера, однако эти попытки остаются безрезультатными.

По словам Виктора Трегубова, оккупанты активно ведут информационные кампании, заявляя, что уже почти в городе.

"До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть уже очень долго", - резюмировал он.

Купянск / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Покровск в Донецкой области может стать ключевой точкой боевых действий уже в течение ближайших двух месяцев, сейчас ситуация на этом направлении является одной из самых сложных. Если она значительно ухудшится, украинскому командованию придется рассматривать вариант оставления города. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

В то же время Силы обороны Украины успешно уничтожили вражеские ДРГ, которые прорвались в Покровск. Эту информацию подтвердил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Сейчас основные боевые действия продолжаются не в самом городе, а на его южной окраине и вблизи села Шевченко, отметил офицер по связям с общественностью 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов.

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Об источнике: ОСУВ "Хортица" Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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