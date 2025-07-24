Покровск станет эпицентром тяжелых боев, ВСУ могут покинуть город: названо условие

В ближайшие 60 дней Покровск ждет тяжелое время. Оккупанты берут город в клещи.

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Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром тяжелых боев / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Нацполиция

Главные тезисы:

За Покровск будут горячие бои

Вокруг города образовывается котел

Есть риск того, что Силы обороны выйдут из города

В ближайшие два месяца Покровск Донецкой области может стать эпицентром боев. Тут самая плохая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города. Такое мнение озвучил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, в течение последнего года Покровск и так уже является эпицентром боев. Но если открыть карту Deep State, то можно увидеть тот котел, который сейчас вырисовывается.

видео дня

"Та горловина, она сейчас еще не критическая, но приближается к этому. Сейчас ширина территории, по которой наши военные могут пройти в город, ориентировочно — 17 км. Это еще более-менее нормально, но конечно это опасно. Есть российские беспилотники, российская авиация, но проскакивать можно и технику подвозить, топливо, людей", — пояснил Ступак на YouTube-канале РБК-Украина.

Покровск / Карта deepstatemap

Если эта дистанция уменьшится и будет 10 и меньше километров, это будет означать, что ВСУ придется подумать о том, чтобы выйти и города. В качестве примера он привел город Угледар. Город еще можно было держать, так как он расположен на высоте.

"Однако за счет того, что его (Угледар, - ред.) взяли в клещи, нашим военным пришлось его в аварийном режиме оставлять и мы понесли там потери", — добавил Ступак.

"Без лишней паники, но и без лишнего ура-патриотизма худшая ситуация, как по мне, это Покровск. И Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев", — заявил эксперт.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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