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Армия бьет оккупантов в районе Покровска и на Сумщине: Зеленский раскрыл детали

Андрей Ганчук
20 июля 2025, 16:22обновлено 20 июля, 17:30
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Сырский и Умеров работают над запросами на дополнительное финансирование и производство дронов, скоро будут контракты, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ВСУ
Силы обороны ликвидируют врага на всех направлениях - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 66-я ОМБр

Главное:

  • Армия уничтожает ДРГ РФ на Покровском направлении
  • Силы обороны успешно выполняют задачи на Сумщине
  • На следующей неделе будут новые контракты для обеспечения дронами

Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать. Об этом заявил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

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Покровское направление

По словам главы государства, украинские военные уничтожают вражеские ДРГ на Покровском и других направлениях. Враг применяет прежнюю тактику – пытается за счет малых групп захватить новые позиции.

"Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - рассказал Зеленский.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области

На Сумщине подразделения армии выполнили поставленные задачи, отметил президент.

"Кроме того, обсудили с Главнокомандующим ситуацию в приграничных районах Сумщины. Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" – написал глава государства.

Защита гражданских лиц, дроны и логистика РФ

По словам Зеленского, Сырский также рассказал и о ситуации с дальнобойными ударами. Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание войны.

Сырский и Умеров обрабатывают запросы на дополнительное финансирование и производство беспилотников. Речь идет о БПЛА не только для фронта, но и для защиты украинских городов и громад от вражеских дронов. Уже на следующей неделе будут подписаны дополнительные контракты.

"Главком доложил и о наших дальнобойных ударах, в частности частоте и эффективности дипстрайков. Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны. Также Главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают в эти дни все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов. Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на фронте – новости:

Как сообщал Главред, спикер группировки Хортица Виктор Трегубов заявил, что заявления РФ об активных штурмах Покровска и заходе в Днепропетровскую область не соответствуют действительности. Враг пытается развить наступление в направлении Константиновки и обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.

ВСУ возобновили позиции в Запорожье и проводят контрнаступательные действия, рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Украинцы достигли успеха благодаря маневренной обороне и контратакам.

ВСУ способны выбить россиян из Сумской области, сказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГПСУ "Сталевий кордон" Иван Шевцов.

"Сегодня мы имеем все шансы, чтобы отбить все оккупированные врагом территории Сумщины. Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем на это направление резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага", - подчеркнул военный.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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