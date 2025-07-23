Идут ли бои за Покровск: боец ВСУ сделал важное заявление

Военный убежден, что оккупанты в дальнейшем будут пытаться "просочиться" в город.

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В ВСУ рассказали, что происходит на "горячем" направлении фронта / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

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Бои идут не за Покровск

Вражеские ДРГ пытаются проникнуть в город

Россияне на Покровское направление подтянули резервы

Сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко. Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов в эфире "Суспільного".

По его словам, оккупантов обнаруживают еще на подступах, "разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно, и это происходит".

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"Идет постоянная работа. Враг пытается дальше давить. Они подтянули резервы и пытаются прорваться", - отметил Прибыльнов.

Он рассказал, что на днях россияне совершили первый с марта штурм бронированных групп, который был отбит.

"Это были несколько "коробочек" и подразделения на мотоциклах", - рассказал офицер.

Покровск / Инфографика: Главред

Он добавил, что сейчас вражеские ДРГ пытаются прорваться в Покровск. Офицер убежден, что россияне и в дальнейшем будут пробовать заходить в город.

"Такие попытки нередки, они велись еще несколько месяцев назад. Это тактика врага, он постоянно пытается просочиться, прощупать боевые порядки различных бригад, смежников и тому подобное. Они будут действительно продолжать пытаться делать разведку боем, просочиться где-то", - отметил Прибыльнов.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Тем временем командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что в сам Покровск просачивается вражеская ДРГ, последствия очень негативные.

Кроме того, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предупредил, что потеря Покровска может иметь катастрофические последствия.

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Об источнике: Общественное Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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