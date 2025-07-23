РФ бросила на фронт чеченский полк: названы направления, где он будет атаковать

Ключевые тезисы:
- РФ перебросила в Украину новосозданный чеченский полк
- Он насчитывает примерно до 1,5 тысячи личного состава
- Его перебросят на Ореховское и Гуляйпольское направления
Страна-агрессор Россия перебросила на территорию Украины вновь созданное военное подразделение, которое было сформировано в Чеченской Республике. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
"Это новосозданный полк, сформированный на территории Чеченской Республики, в городе Ханкала. Это обычный механизированный полк, он имеет четыре батальона, примерно до 1,5 тысячи личного состава", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, созданный полк будет задействован в районах ответственности подразделений южного военного округа России - в частности на Ореховском и части Гуляйпольского направлений, где оккупационные силы сейчас перегруппировываются.
Волошин также добавил, что пока преждевременно утверждать, вступили ли военнослужащие нового полка в боевое столкновение с силами обороны Украины.
"На этих двух направлениях противник осуществляет перегруппировку сил и средств для того, чтобы возобновить активные боевые действия. Мы сейчас не говорим о том, что там происходят какие-то боевые столкновения, потому что там противник пока не штурмует и не атакует, однако он готовится к тому, чтобы через несколько дней начать и возобновить активные штурмовые действия", - подытожил спикер.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон.
Военный аналитик Майкл Кларк говорил, что до конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне.
В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, активно продвигаясь на нескольких направлениях и неся значительные потери среди личного состава.
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О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.
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