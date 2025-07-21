Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атак

Пономарев отметил, что эффективность атак на Москву достаточно низкая.

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Возможность ударов Украины по Москве / Колад: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Вероятно, Украина не будет бить по Москве и Питеру западным оружием

Для таких атак есть дроны и рекеты украинского производства

Москва очень хорошо защищена системами ПВО

Украина может и должна наносить удары по Москве и Питеру, но для этого не будет использоваться западное оружие. Об этом на чате в Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, на данный момент у Украины нет такого западного оружия, которым можно было бы ударить по Москве или Питеру. Если такое оружие у Украины появится, то, скорее всего, оно будет передано с условием - не бить им по Москве.

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"Слава богу, у Украины растут свои возможности осуществлять подобные удары: у нее есть свои беспилотники и свои разработки ракет (крылатых и баллистических)", - подчеркнул он.

Российский политик подчеркнул, что нужно обратить внимание на то, что Москва очень хорошо защищена.

"Мы в Украине, в публичной сфере, довольно пренебрежительно относимся к российским системам ПВО - мол, вот у нас Patriot, а у них что там, С-300 и С-400. Но это серьезные системы, которые ничем не уступают Patriot. Москва традиционно хорошо защищена ПВО, а вот о людях в других городах российское руководство не думает. Эффективность атак на Москву достаточно низкая", - отметил Пономарев.

ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Он также добавил, что для эффективных действий в Москве нужно пользоваться прежде всего возможностями партизанского движения на российской территории.

"Знаменитая атака двух дронов на Кремль в мае 2023 года показала, что эта тактика является самой эффективной. Но тут уже решать украинскому политическому и военному руководству", - подытожил российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья жаловались на атаку дронов. В частности, в Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы.

В ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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