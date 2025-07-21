Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атак

Мария Николишин
21 июля 2025, 17:42
169
Пономарев отметил, что эффективность атак на Москву достаточно низкая.
Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атак
Возможность ударов Украины по Москве / Колад: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Вероятно, Украина не будет бить по Москве и Питеру западным оружием
  • Для таких атак есть дроны и рекеты украинского производства
  • Москва очень хорошо защищена системами ПВО

Украина может и должна наносить удары по Москве и Питеру, но для этого не будет использоваться западное оружие. Об этом на чате в Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, на данный момент у Украины нет такого западного оружия, которым можно было бы ударить по Москве или Питеру. Если такое оружие у Украины появится, то, скорее всего, оно будет передано с условием - не бить им по Москве.

видео дня

"Слава богу, у Украины растут свои возможности осуществлять подобные удары: у нее есть свои беспилотники и свои разработки ракет (крылатых и баллистических)", - подчеркнул он.

Российский политик подчеркнул, что нужно обратить внимание на то, что Москва очень хорошо защищена.

"Мы в Украине, в публичной сфере, довольно пренебрежительно относимся к российским системам ПВО - мол, вот у нас Patriot, а у них что там, С-300 и С-400. Но это серьезные системы, которые ничем не уступают Patriot. Москва традиционно хорошо защищена ПВО, а вот о людях в других городах российское руководство не думает. Эффективность атак на Москву достаточно низкая", - отметил Пономарев.

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атак
ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Он также добавил, что для эффективных действий в Москве нужно пользоваться прежде всего возможностями партизанского движения на российской территории.

"Знаменитая атака двух дронов на Кремль в мае 2023 года показала, что эта тактика является самой эффективной. Но тут уже решать украинскому политическому и военному руководству", - подытожил российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья жаловались на атаку дронов. В частности, в Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы.

В ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.

Читайте также:

О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Илья Пономарев война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:44Экономика
Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17Фронт
Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:55Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Последние новости

18:36

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

18:35

День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

18:03

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с девушкой с зонтиком за 45 с

17:42

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атакВидео

17:23

Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:10

Сможете ли вы найти 4 яблока за 15 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

16:59

Почему нельзя заливать чай кипятком: секрет идеального заваривания

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

Реклама
16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:32

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаВидео

15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

Реклама
14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:40

Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

14:20

Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибовВидео

14:10

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлениемВидео

13:57

Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

13:51

Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

13:31

Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"Видео

13:29

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

12:56

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась РоссияВидео

12:35

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили ПутинуВидео

12:31

Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

12:17

Китайский гороскоп на завтра 22 июля: Тиграм - драма, Козлам - сложности

12:16

Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

11:48

Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

11:27

Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский мифВидео

11:03

"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:59

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

10:45

Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

10:36

Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим ПутинаВидео

Реклама
10:21

Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дроновВидео

09:57

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 июля (обновляется)

09:39

Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФФото

09:30

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

08:54

Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле - когда состоится встреча

08:48

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФото

08:19

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

07:10

Чем отличаются 2 панды: только гений угадает за 21 секунду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять