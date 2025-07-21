Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

Главное из заявления майора запаса ВСУ:
- Россия изменила тактику ударов по Украине
- Сейчас враг использует меньше ракет за одну атаку
- Оккупанты также изменили подход к выбору и поражению целей
Украинцам нужно привыкать к еженощным воздушным атакам. Страна-агрессор Россия изменила свою тактику ударов. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Мы - Украина.
По его словам, сейчас количество ракет, которые россияне запускают вместе с дронами одновременно - уменьшается.
"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что на фоне увеличения количества ударов, Россия уменьшает количество ракет во время каждой из таких атак.
"Они производят, по данным нашего ГУР, около 150 ракет в месяц. И эту цифру, где-то 150-160 в месяц они и будут запускать. Плюс были паузы некоторые, они несколько накопили. По данным нашего ГУР, у них сейчас всех ракет чуть меньше 2000. Это большое количество. Но на начало полномасштабного вторжения у них было 4150 ракет всех типов. Поэтому вдвое уменьшилось, но они увеличили производство ракет почти вдвое", - говорит Гетьман.
Кроме того, по его мнению, Россия изменила подход к выбору и поражению целей для своих воздушных атак.
"Налеты такие будут концентрироваться на нескольких регионах, возможно даже на 1-2 локациях. Чтобы туда летело как можно больше целей - и шахедов и ракет. И таким образом перегрузить нашу ПВО в том месте и попытаться достичь определенных результатов", - подытожил военный аналитик.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 21 июля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах столицы.
Также известно, что под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты запустили по Украине более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра, а утром был повторный удар по Харьковщине.
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О персоне: Алексей Гетьман
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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