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Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине

Руслан Иваненко
20 июля 2025, 20:57обновлено 20 июля, 22:03
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району и обстреляли еще три района области
Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине
В результате атак ранены мужчина и женщина, повреждены дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Войска РФ обстреляли три района области, есть пострадавшие
  • В Павлоградском районе зафиксирован ракетный удар и пожар
  • Повреждены дома, авто, поля и газопровод в нескольких громадах

В течение дня российские войска атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Также зафиксирован ракетный удар по Павлоградскому району. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Телеграмме.

"После обеда было громко в Павлоградском районе. Противник направил туда ракету. Возник пожар, который уже укротили", - отметил Лысак.

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В Никопольском районе под вражеский огонь попали Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады. По словам главы области, травмы получили 39-летний мужчина и 57-летняя женщина. Оба находятся на амбулаторном лечении.

В результате ударов вспыхнули несколько пожаров, которые удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены инфраструктурные объекты, частный дом и два автомобиля.

В Новопавловской громаде сгорела легковушка, а в Великомихайловской огонь охватил поля с ячменем и пшеницей. Повреждены несколько частных домов, в частности на одном из дворов сгорела крыша дома и хозяйственные постройки. В Межевской громаде в результате атаки поврежден газопровод.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, диверсионная группа Легиона "Свобода России" 17 июля проникла более чем на 30 км вглубь оккупированной Запорожской области в Большую Белозерку. Во время операции уничтожены трое оккупантов, потерь среди легионеров нет.

Напомним, Россия распространяет информацию о штурме Покровска в Донецкой области, но представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, ситуация на направлении остается стабильной уже неделю, а заявления оккупантов - фейки.

Кроме того, украинские военные смогли восстановить ряд стратегических позиций в районе города Орехов Запорожской области. Силы обороны достигли успеха благодаря маневренной обороне и контратакам.

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О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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