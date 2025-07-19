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ВСУ вернули позиции на Запорожье и проводят контрнаступательные действия - Волошин

Руслана Заклинская
19 июля 2025, 21:59
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Украинские военные успешно действуют на Запорожском направлении.
ВСУ вернули позиции на Запорожье и проводят контрнаступательные действия - Волошин
Украинские военные восстановили стратегические позиции под Орехово / Коллаж: Главред, фото: скриншот карты deepstatemap.live, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Волошина:

  • Силы обороны восстановили ряд позиций возле Орехова
  • Украинские военные заманивают врага в ловушки и наносят контратаки
  • Россия перебросила на юг новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне

Украинские военные смогли восстановить ряд стратегических позиций в районе города Орехов Запорожской области. Силы обороны достигли успеха благодаря маневренной обороне и контратакам. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, украинские подразделения умело заманивают российских оккупантов в ловушки, после чего наносят контрудары. Благодаря такой тактике удалось вернуть часть ранее утраченных позиций.

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"Не хочу открывать много информации - но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия - и успехи есть", - рассказал Волошин.

Новый полк РФ

Кроме этого, Россия перебросила на юг новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне, чтобы компенсировать значительные потери на фронте. По словам спикера, этот полк создан по приказу Путина в рамках последней волны мобилизации, во время которой каждый военный округ должен сформировать дополнительные подразделения.

"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня... Для чего здесь этот полк - это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - пояснил Волошин.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Россия распространяет информацию о штурме Покровска в Донецкой области, но представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, ситуация на направлении остается стабильной уже неделю, а заявления оккупантов - фейки.

Как сообщал Главред, диверсионная группа Легиона "Свобода России" 17 июля проникла более чем на 30 км вглубь оккупированной Запорожской области в Великую Белозерку. Во время операции уничтожены трое оккупантов, потерь среди легионеров нет.

Кроме этого, оккупанты провалили первую волну летнего наступления. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что украинские войска эффективно нанесли удары по позициям врага в Запорожской области, сорвали наступление и готовятся отразить вторую волну атаки.

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О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

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