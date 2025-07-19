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Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ

Анна Косик
19 июля 2025, 12:46
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В армии РФ большое количество не только ликвидированных оккупантов, но и тяжело раненых.
Севастополь, база окупантов
В Севастополе оккупантов лечат на военной базе / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

  • Количество раненых оккупантов больше, чем мест для их лечения
  • Из-за больших потерь в РФ возник дефицит личного состава

Страна-агрессор Россия во временно оккупированном Севастополе на базе хранения 810-й бригады морской пехоты развернула полевой госпиталь. Партизанское движение Атеш выяснило причину такого решения.

На базе в настоящее время находится техника и часть личного состава на восстановлении. Госпиталь оккупанты решили развернуть из-за недостатка мест для оказания медицинской помощи.

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"Бригада столкнулась с серьезным дефицитом личного состава после понесенных потерь, и доукомплектование за счет скрытой мобилизации его не компенсирует", - говорится в сообщении.

В Атеш отметили, что на базе есть большое количество военнослужащих с ранениями и травмами - многие из них до сих пор передвигаются на костылях и проходят лечение на месте.

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее, как писал Главред, бойцы ГУР с помощью ударных "Бобров" поразили российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Накануне стало известно, что партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Диверсия произошла возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.

Напомним, российские военные пропагандисты заявили, что заместителькомандующего ЧФ РФ Ильдар Ахмеров был ликвидирован в результате "коварного удара" со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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