Лишить РФ возможности штурмовать: военный вышел с заявлением о наступлении ВСУ

Украина может пойти в наступление, но для этого должны быть выполнены некоторые условия.

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Что нужно сделать Украине для того, чтобы появилась возможность для наступления / Коллаж: Главред, фото: ГУР, Генштаб ВСУ

Что сказал Федоренко:

Оккупанты преобладают в силе и средствах, поэтому сейчас украинское наступление невозможно

Украине нужно уничтожать потенциал врага дальнобойными атаками

Сейчас ВСУ эффективно обороняются и улучшают свое положение

Украина находится в позиции обороны по всей линии фронта и говорить о новом наступлении пока рано. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, армия страны-агрессора России пока преобладает численно и по силам и по средствам, поэтому прежде всего для наступательных действий Украине нужно лишить противника возможности штурмовать на отдельных участках фронта.

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Для этого нужно больше ракетного вооружения и беспилотников, которые могли бы наносить удары по стратегически важным объектам РФ на временно оккупированных территориях и непосредственно в самой России.

Именно это позволит поставить врага в позицию обороны, после чего, при определенных предпосылках, наступление ВСУ станет возможным. Но текущая ситуация на фронте указывает на то, что украинские военные максимально эффективно обороняются.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ВСУ имеют все шансы выбить оккупантов с территории Сумской области. По состоянию на сегодня вражеские силы на этом участке фронта уже остановлены.

Ранее Александр Сырский сообщал, что 18 июля украинские военные успешно пресекли попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

Накануне представитель УДА Братчук заявил, что на Кинбурнской косе появился украинский флаг, что имеет символическое значение, даже несмотря на отсутствие официального подтверждения о пребывании там подразделений ВСУ.

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О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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