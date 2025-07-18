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Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали

Юрий Берендий
18 июля 2025, 18:30
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Украинский флаг на Кинбурнской косе стал символом из-за которого наблюдается "подгорание" у российских оккупационных войск, отметил Братчук.
Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали
Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг / Коллаж Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Что известно об украинском флаге на Кинбурнской косе
  • В чем стратегическая ценность Кинбурнской косы

На Кинбурнской косе появился украинский флаг, имеющий символическое значение, даже несмотря на отсутствие официального подтверждения о пребывании там подразделений ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что пока нет данных о присутствии украинских военных в этом районе, такая ситуация была и вчера, и остается сейчас. В то же время, по его словам, факт установления государственного флага на Кинбурнской косе уже сам по себе является важным.

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"Каким образом он там появился? Сейчас мы не будем заниматься конспирологией. Главное - что он появился. Он есть, и, конечно, у россиян от этого очень подгорает", - подчеркнул Братчук.

Почему для Украины важно освободить Кинбурнскую косу

Украина заинтересована в восстановлении полного контроля над выходом к Черному морю, поэтому продолжаются операции по освобождению Кинбурнской косы от российских оккупационных сил. Об этом заявил в эфире Киев24 руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Комментируя установление украинского флага на Кинбурнской косе, эксперт отметил, что на островах работают наши спецназовцы и морские пехотинцы.

"Но не знаю станет ли операция переломной, или враг все же сможет вернуть свои позиции, как это было неоднократно. Эти попытки будем продолжать, потому что это стратегически важно для нас, чтобы мы получили из Днепра выход к морю. Важно вычистить косы от россиян. К сожалению, без прямого огневого контакта сделать это крайне сложно. Скорее всего, для того, чтобы освободить и Тендровскую косу, и Кинбурнскую косу от российских оккупантов нужны значительно большие силы, чем те, которые мы задействуем сейчас", - подчеркнул Лакийчук.

По его словам, в случае угрозы потери этих территорий Россия непременно перебросит туда дополнительные силы, ведь понимает стратегическое значение Кинбурна как для Украины, так и для себя.

Лакийчук также подчеркнул, что сейчас идет борьба за открытие водных путей по Днепру к Черному морю, которые россияне пытаются удержать, поскольку их потеря сделает невозможным дальнейшие наступательные действия на правобережной Херсонщине и Николаевщине.

Кинбурнская коса инфографика
Кинбурская коса / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины имеют реальные возможности освободить Сумщину от оккупантов, сейчас враг на этом направлении уже остановлен. Об этом сообщил Иван Шевцов, спикер 15-го мобильного пограничного отряда ГПСУ "Стальная граница".

В то же время решение президента США Дональда Трампа предоставить России 50 дней до введения санкций фактически дает Кремлю пространство для активизации боевых действий. Как сообщает CNN, в ближайшие недели РФ может начать масштабное наступление на востоке Украины с привлечением до 160 тысяч солдат.

На фоне таких угроз украинские защитники продолжают оказывать героическое сопротивление. В частности, на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО "Братство" самостоятельно сдержал штурм врага, который численно преобладал в пять раз. Противник также применил против него отравляющий газ, сообщили в ГУР 17 июля.

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О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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