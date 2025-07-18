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Украина получит системы ПВО и не только: какие страны готовы купить оружие

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2025, 18:19
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Уже 7 стран Европы и Канада поддержали инициативу. Впоследствии их может стать больше.
Военная помощь, Украина и НАТО
Украина получит американское оружие / Коллаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что известно:

  • Украина получит американское оружие, за которое заплатит Европа
  • 7 стран Европы и Канада поддержали инициативу
  • Украина получит системы ПВО, боеприпасы и другое оборудование

Украина получит американское оружие, которое будут покупать европейские страны. К соответствующей инициативе присоединились уже 7 стран Европы и Канада. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, сообщает Liga.net.

Оружие будут покупать для Украины по соглашению, заключенному президентом США Дональдом Трампом и генсекретарем НАТО Марком Рютте.

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Страны, которые обязались поддержать инициативу:

  • Германия,
  • Норвегия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Швеция,
  • Великобритания,
  • Финляндия,
  • Канада.

Ожидается, что впоследствии к инициативе присоединится больше членов НАТО.

Как отмечается, Украина сможет получить системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование. Это соглашение - новый подход к поставке военной поддержки.

"Соглашение между генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в частности через [миссию] NSATU", - говорится в сообщении.

Передача Украине оружия - последние новости

Ранее стало известно, что Франция, Италия и Чехия не будут участвовать в новой инициативе, согласно которой страны НАТО будут покупать американское оружие для Украины.

Накануне командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.

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