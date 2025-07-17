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"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

Анна Ярославская
17 июля 2025, 10:01обновлено 17 июля, 10:35
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Главный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит Украине батареи Patriot.
Дональд Трамп, военная помощь
В чем подвох плана Трампа по поставкам Patriot Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • Трамп представил лишь общую концепцию поставки систем Patriot в Украину
  • Многие союзники узнали о плане Трампа в режиме реального времени
  • Сейчас США ведут переговоры с партнерами относительно поставок Киеву

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву. Многие союзники США узнали о плане Трампа в режиме реального времени и некоторые были разочарованы.

Как пишет Reuters, президент США представил только общую концепцию поставки систем Patriot в Украину, а не детальный план.

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По словам десяти чиновников в США и Европе, масштабы поддержки Украины будут зависеть от будущих переговоров о том, кто именно предоставит обещанное Трампом вооружение. Главный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.

"Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях", – сказал один из североевропейских послов в Вашингтоне.

Агентство подчеркивает, что Украина и ее союзники очень положительно восприняли как изменение риторики американского лидера в отношении российско-украинской войны, так и план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали. Но при этом некоторые европейцы выразили разочарование тем, что именно они фактически оплачивают счет за то, что пообещал американский президент.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, – которые готовы принять участие в программе закупки оружия.

Однако Reuters отмечает, что для союзников США все это было неожиданностью.

Высокопоставленные источники в посольствах двух из этих стран в США сообщили агентству, что они лично узнали об этом плане только тогда, когда о нем объявили.

"Я четко чувствую, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", – сказал один из европейских послов.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В ответ на запрос о комментарии Пентагон указал агентству на выступление Трампа 14 июля, в котором тот объявил о своем соглашении с Рютте. Белый дом, а также украинское посольство в Вашингтоне не ответили Reuters на запросы о комментариях.

По словам трех американских чиновников, занимающихся вопросами вооружения, сейчас представители США ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину.

Один чиновник назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами для отправки батареи Patriot в Киев, поскольку они имеют несколько батарей или угрозы, с которыми они сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Некоторые страны, в частности Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам союзников предоставить часть своих систем Patriot Украине, аргументируя это тем, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник сказал, что администрация Трампа пересматривает запасы НАТО, чтобы понять, что есть в наличии. Следующим шагом будет попытка убедить союзников подарить оборудование Украине в обмен на какую-то "торговлю".

Трамп принимает непосредственное участие в переговорах, хотя пока они являются "неопределенными".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это означает, мы не знаем", – сказал собеседник агентства.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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