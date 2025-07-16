Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

Анна Ярославская
16 июля 2025, 08:09
77
Все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз, сообщил Дональд Трамп.
Зеленский, Трамп, Patriot
Трамп заявил, что оружие уже отправляется в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Главные тезисы Трампа:

  • Первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
  • НАТО и ЕС оплатят расходы Америке
  • США не будут вмешиваться непосредственно в боевые действия в Украине

Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам. При этом Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов и заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам, пишет Reuters.

видео дня

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", - заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Штатам больше не придется инвестировать.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.

Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Смотрите видео - Трамп рассказал о поставках Patriot в Украину:

Скриншот

Также Трамп заявил, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия в Украине. Президент добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней" - речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп военная помощь война России и Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

08:09Война
Беспрецедентная атака РФ на Кривой Рог: разрушено предприятие, нет света, проблемы с водой

Беспрецедентная атака РФ на Кривой Рог: разрушено предприятие, нет света, проблемы с водой

07:27Война
РФ нанесла удар по Виннице: повреждена инфраструктура, ранены мирные жители

РФ нанесла удар по Виннице: повреждена инфраструктура, ранены мирные жители

06:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Весам - ожидание, Рыбам - положиться на мир

Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Весам - ожидание, Рыбам - положиться на мир

Невестка Наташи Королевой опозорилась на всю РФ - что произошло

Невестка Наташи Королевой опозорилась на всю РФ - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Козлам - тревога, Змеям - обман

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Козлам - тревога, Змеям - обман

Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину: стала известна точная дата

Резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину: стала известна точная дата

Последние новости

09:00

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний

08:11

РФ наращивает использование в Украине опасного типа оружия: в ЕС бьют тревогу

08:09

Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для УкраиныВидео

07:27

Беспрецедентная атака РФ на Кривой Рог: разрушено предприятие, нет света, проблемы с водой

07:10

Загадка для людей с высоким IQ: надо найти букву G за 21 секунду

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – ЯременкоНачинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко
06:43

Почему Трамп резко изменил позицию по помощи Украинемнение

06:41

РФ нанесла удар по Виннице: повреждена инфраструктура, ранены мирные жителиВидео

05:50

Ребус для гениев: найдите 4 отличия на картинках с семьей в комнате за 17 с

05:35

"Бусификация" добила армию РФ - что теперь задумал Кремль и чего ждать УкраинеВидео

Реклама
05:23

Как навсегда избавиться от муравьев в доме: два надежных метода

05:05

Что означает слово "картатий": лишь единицы догадаютсяВидео

04:14

Новый этап: чем Путин очаровал Трампа и что будет дальше в отношениях США и РФ

03:30

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

03:02

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

02:30

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФВидео

02:10

"Нашли новообразование": мисс Украина Вселенная-2021 попала в больницу

02:03

Обязательно ли хоронить покойников в новой одежде: священник объяснил, как поступить

01:30

Ночная русалка Селин: тяжелобольная Дион сияет на новых фото

01:16

Трамп обещает 17 Patriot: эксперт раскрыл, сколько может получить Украина

00:39

"Слишком обижена на меня": Вирастюк после развода продолжает судиться с женой

Реклама
00:08

Это чудо: жена Николаева спела оду Алле Пугачевой

15 июля, вторник
23:54

Нашлась на улице одна: где сейчас Алла Пугачева

23:31

Принц Уильям принял важное решение в отношении брата

23:23

Денег не будет хватать даже на еду: когда россияне перейдут в "режим выживания"Видео

23:20

По меньшей мере 17 взрывов: первые подробности атаки на Харьков и Кривой Рог

23:07

Может ли Украина запускать Tomahawk: эксперт назвал неожиданное решение

22:26

Кабмин назначил нового языкового омбудсмена: что о ней известно

22:08

Почему пустую бутылку не стоит оставлять на столе: что скрывает народная примета

21:45

Сколько из Украины выехало людей: социолог поразил статистикой

21:37

"Это и есть счастье": Павел Зибров удивил фотографией с дочерью

21:37

Может ли Украина бить по Москве и дадут ли США оружие - Трамп поставил точку

21:34

Будут притягивать деньги, как магнит: 3 знака зодиака получат прибыль до конца лета

21:33

Почему покойника выносят ногами вперед: священник объяснилВидео

21:21

Белье засияет чистотой: какую таблетку из аптечки закинуть в стиральную машинку

21:00

Путин оказался перед выбором относительно войны - все решится через два месяца

21:00

Напряжение на "Уэмбли": что сделал Дюбуа во время битвы взглядовВидео

20:51

Одна страна ЕС не будет покупать оружие для Украины у США, у другой требование - СМИ

20:46

Головоломка с двойным дном: найти спрятанную сову в лесу всего за 9 секунд

20:45

"Был удар камнями": Василий Вирастюк рассказал о смерти жены

20:40

Готов ли Трамп поставлять Украине ракеты большой дальности: CNN раскрыло детали

Реклама
20:25

Сойдутся 2 фактора: эксперт сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФВидео

20:18

Самые ненадежные автомобили: автомеханик назвал модели, которые не стоит покупать

20:03

Что делать с томатами в июле, чтобы был хороший урожай: советы опытного дачникаВидео

20:00

В Украине массово исчезает известная птица: орнитологи предупредили об опасности

19:38

Уничтожен "мозг" ключевого производителя дронов в РФ: СМИ рассказали об атаке ГУР

19:34

В Белом доме пояснили, просил ли Трамп Зеленского "ударить по Москве"

19:29

Историк раскрыл главный секрет трезубца - что он означает и кто его придумалВидео

19:11

Наступление любой ценой: почему Россия не хочет перемириямнение

18:55

Украинцы могут платить меньше за билеты на поезд: что для этого нужно сделать

18:49

Невидимые угрозы подержанной одежды: как правильно стирать вещи из секонд-хенда

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять