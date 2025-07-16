Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

Все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз, сообщил Дональд Трамп.

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Трамп заявил, что оружие уже отправляется в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Главные тезисы Трампа:

Первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам

НАТО и ЕС оплатят расходы Америке

США не будут вмешиваться непосредственно в боевые действия в Украине

Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам. При этом Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов и заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам, пишет Reuters.

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"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", - заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Штатам больше не придется инвестировать.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.

Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Смотрите видео - Трамп рассказал о поставках Patriot в Украину:

Также Трамп заявил, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия в Украине. Президент добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней" - речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

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