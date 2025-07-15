В Госдепе США назвали главный приоритет Трампа в войне в Украине

Кратко:
- Рубио обсудил с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине
- Трамп хочет завершить войну путем переговоров
Главным приоритетом президента США Дональда Трампа является урегулирование войны в Украине путем дипломатии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время беседы с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.
"Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров", - говорится в сообщении на официальном сайте американского Госдепа.
Также Рубио обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Иране.
"Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия", - добавили в Госдепе.
Заявления Трампа по Украине - последние новости
Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot, финансирование которых будут осуществлять страны ЕС. Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Трамп подтвердил заключение договоренности с НАТО о продаже вооружения, которое впоследствии будет направлено в Украину. По его словам, речь идет о поставках "лучшей" американской военной техники на миллиарды долларов.
Генсек Альянса Марк Рютте подтвердил готовность к масштабной поддержке Украины.
Сам Трамп подчеркнул, что передача вооружения будет происходить именно через механизмы НАТО.
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