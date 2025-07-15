Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Госдепе США назвали главный приоритет Трампа в войне в Украине

Анна Ярославская
15 июля 2025, 06:55
220
Марко Рубио обсудил с главами МИД трех стран ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.
Трамп, Зеленский, Ермак, Рубио
Рубио сказал, что Трамп считает главным приоритетом в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Рубио обсудил с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине
  • Трамп хочет завершить войну путем переговоров

Главным приоритетом президента США Дональда Трампа является урегулирование войны в Украине путем дипломатии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время беседы с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

"Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров", - говорится в сообщении на официальном сайте американского Госдепа.

видео дня

Также Рубио обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Иране.

"Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия", - добавили в Госдепе.

помощь США, инфографика
Военная помощь США / Инфографика Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости

Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot, финансирование которых будут осуществлять страны ЕС. Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Трамп подтвердил заключение договоренности с НАТО о продаже вооружения, которое впоследствии будет направлено в Украину. По его словам, речь идет о поставках "лучшей" американской военной техники на миллиарды долларов.

Генсек Альянса Марк Рютте подтвердил готовность к масштабной поддержке Украины.

Сам Трамп подчеркнул, что передача вооружения будет происходить именно через механизмы НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Марко Рубио война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новых Patriot Украине пока не видать: Писториус сказал, что поставки займут месяцы

Новых Patriot Украине пока не видать: Писториус сказал, что поставки займут месяцы

08:16Война
РФ ударила по Шосткинской громаде и Гуляйполю: ранены люди, повреждено медучреждение

РФ ударила по Шосткинской громаде и Гуляйполю: ранены люди, повреждено медучреждение

07:32Война
В Госдепе США назвали главный приоритет Трампа в войне в Украине

В Госдепе США назвали главный приоритет Трампа в войне в Украине

06:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Карта Deep State онлайн за 15 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Какая национальность была у князей Киевской Руси - историк сделал важное открытие

Какая национальность была у князей Киевской Руси - историк сделал важное открытие

Последние новости

08:21

Карта Deep State онлайн за 15 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Новых Patriot Украине пока не видать: Писториус сказал, что поставки займут месяцы

08:10

Наступление на Украину в течение 60 дней или новая страшилка от Путинамнение

07:32

РФ ударила по Шосткинской громаде и Гуляйполю: ранены люди, повреждено медучреждение

06:55

В Госдепе США назвали главный приоритет Трампа в войне в Украине

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
06:10

Мифы об агентуре и помощниках России в Украинемнение

06:00

"Друг друга губят да потопляют": предательница Королева сделала заявление о браке

05:45

Какая национальность была у князей Киевской Руси - историк сделал важное открытиеВидео

05:25

"Жарко" или "спекотно" - как правильно: ответ удивит всехВидео

Реклама
05:02

Преемник Путина: Тука раскрыл вероятный сценарий смены власти в Кремле

04:30

Июль подготовил сюрпризы: 4 знака зодиака уже скоро встретят свою любовь

04:00

Нужно потереть авто фольгой: интересный лайфхак решит распространенную проблему

03:34

Гороскоп на завтра 16 июля: Девам - приятный жест, Стрельцам - разочарование

03:00

Ребус для гениев: найдите 3 отличия на картинке с велосипедисткой за 19 секунд

03:00

Вечная душа сквозь века: 4 даты рождения, которые несут энергию мудрости

01:54

Враг наступает на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали, где идут тяжелые бои

01:30

Юные и влюбленные: жена Андрея Шевченко показала редкое фото с футболистом

01:00

Война будет стоить дорого: США намекнули Путину на новый уровень ответственности

00:33

Андрей Бедняков рассказал, как его дочь от Насти Короткой реагирует на новых женщин

00:07

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

Реклама
14 июля, понедельник
23:11

Наде Дорофеевой в больнице сообщили серьезные новости: "В непростые моменты жизни"

23:07

Как толковать удар птицы по окну: что на самом деле означает эта примета

23:06

Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

23:00

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

22:49

"Мир знает, куда бить": Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом

22:07

Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

22:02

"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

21:47

"Объяснял историю РФ с 1250 года": Рютте высмеял Путина за "историка" на переговорах

21:41

Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

21:19

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:10

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:08

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

21:06

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

20:55

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

20:25

Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомыхВидео

20:07

HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

Реклама
19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять