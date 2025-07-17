Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

Командующий Объединенного командования сил НАТО Алексус Гринкевич заявил, что ему поручили действовать как можно быстрее.

https://glavred.info/war/gotovitsya-srochnaya-perebroska-patriot-v-kiev-v-nato-skazali-s-chem-eto-svyazano-10682171.html Ссылка скопирована

Готовится срочная переброска подразделений Patriot в Киев / Коллаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Кратко:

Подготовка к переброске Patriot идет полным

Сроки передислокации ПВО не уточняются

На данный момент ведется активная подготовка к срочному перебросу систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев. Об этом заявил командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По его словам, решение было принято в ответ на то, что Украина переживает одни из самых массированных российских атак за всю войну, передает Reuters.

видео дня

"Подготовка [к переброске Patriot] идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немецкой стороной по передаче "Патриотов". Мне было дано указание действовать как можно быстрее", - сказал Гринкевич в четверг на конференции в Висбадене.

Гринкевич не уточнил сроки передислокации, однако отметил, что операция должна состояться в сжатые сроки, чтобы усилить защиту столицы от новых ударов России, которая в последние недели регулярно атакует украинские города ракетами и дронами.

Тем временем представитель Министерства обороны Германии заявил 16 июля, что ему "ничего не известно" о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает DW.

"Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути", – сказал он.

Представитель немецкого Минобороны сообщил в среду, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения поставок Вооруженным силам Украины комплексов Patriot.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред