Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

Кратко:
- Подготовка к переброске Patriot идет полным
- Сроки передислокации ПВО не уточняются
На данный момент ведется активная подготовка к срочному перебросу систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев. Об этом заявил командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
По его словам, решение было принято в ответ на то, что Украина переживает одни из самых массированных российских атак за всю войну, передает Reuters.
"Подготовка [к переброске Patriot] идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немецкой стороной по передаче "Патриотов". Мне было дано указание действовать как можно быстрее", - сказал Гринкевич в четверг на конференции в Висбадене.
Гринкевич не уточнил сроки передислокации, однако отметил, что операция должна состояться в сжатые сроки, чтобы усилить защиту столицы от новых ударов России, которая в последние недели регулярно атакует украинские города ракетами и дронами.
Тем временем представитель Министерства обороны Германии заявил 16 июля, что ему "ничего не известно" о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает DW.
"Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути", – сказал он.
Представитель немецкого Минобороны сообщил в среду, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения поставок Вооруженным силам Украины комплексов Patriot.
Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости
Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.
14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.
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