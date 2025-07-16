В НАТО готовят срочную встречу: раскрыт сценарий передачи Украине ЗРК Patriot

Готовится встреча стран-владельцев систем Patriot и стран-доноров Украины, узнали журналисты.

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Украине передадут новые ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

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Страны-партнеры готовят встречу по поиску и передаче Украине ЗРК Patriot

Встреча пройдет под председательством главнокомандующего войск НАТО

Представители стран-партнеров готовят на среду, 23 июля, встречу по поиску и передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом в соцсети Х сообщает старший продюсер Al Jazeera English Клауда Таниос со ссылкой на анонимные источники.

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"Встреча стран-владельцев ракет Patriot и стран-доноров Украины, целью которой является поиск дополнительных батарей ПВО Patriot для Украины, под председательством главнокомандующего войск НАТО может состояться в среду на следующей неделе, сообщил агентству Reuters источник, близкий к переговорам", - написала Таниос.

/ @ClaudaTanios

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, в ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ. В ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot.

Наплмним, Берлин предложил купить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для поставки в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из этих систем не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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