Путин угрожает большим наступлением в течение 60 дней: у Зеленского отреагировали

Путин дал четко понять Трампу, что не планирует завершать войну.

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Коваленко опроверг заявления о новом наступлении России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Вкратце:

Путин анонсировал Трампу большое наступление в течение 60 дней

На фронте уже продолжается наступление армии РФ, начатое еще в 2024 году

В четверг, 3 июля, во время телефонного разговора российский диктатор Владимир Путин предупредил президента США Дональда Трампа, что в ближайшие 60 дней армия РФ планирует наступать на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые лидер Кремля считает своими. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на слова кремлевского правителя.

Коваленко подтвердил, что Путин и в дальнейшем планирует отправлять новые резервы, чтобы продолжать мясные штурмы на Востоке.

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Он подчеркнул, то, что происходит на фронте, - не новое наступление, а продолжение предыдущего, которое продолжается еще с 2024 года.

"Как и говорил, это не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается у Путина с 2024 года. Потому что еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на Востоке, но Силы обороны эти планы сорвали. Все, что делает Россия с тех пор - вбрасывает все новые и новые резервы. Ничего нового не придумали они и сейчас. Смена интенсивностей одного наступления, которое длится более года", - написал глава ЦПД.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне пытаются давить на фронте еще с прошлого года, но новых наступлений нет.

Кроме того, как писал Главред, Россия готовится к "решающей битве", написали журналисты Deutsche Welle. Противник пытается уничтожить украинский ВПК и оказывать давление на народ и власть.

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что россияне готовят вторую волну наступления. По его словам, основное давление российских войск во время наступательной кампании будет примерно в сентябре.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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