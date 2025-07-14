В Германии поставили точку в теме поставок Украине ракет Taurus

Несмотря на массированные атаки со стороны РФ, Берлин не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности.

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В Германии сделали новое заявление о поставках Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Ключевые тезисы Писториуса:

Германия не будет передавать Украине Taurus

ФРГ не предоставит Киеву дополнительных систем Patriot

В Германии сделали новое заявление о поставках Украине авиационных крылатых ракет Taurus. В частности, министр обороны Борис Писториус сказал, что ФРГ не планирует передавать Киеву ракеты и американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении ее армии. Соответствующее заявление он сделал во время интервью Financial Times.

По его словам, даже несмотря на недавнюю волну российских воздушных атак и очередную просьбу со стороны Киева, Берлин не будет передавать Киеву ракеты большой дальности.

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Также Германия не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостатка.

Писториус рассказал, что Берлин уже передал Киеву 3 из своих 12 систем Patriot: "У нас осталось только 6 в Германии".

Также он отметил, что еще два комплекса передали Польше, а по меньшей мере один из них постоянно был недоступен из-за технических работ или учебных нужд.

"Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше", - подчеркнул министр обороны Германии.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Передача ракет Taurus Украине - что известно

Как писал Главред, в Германии окончательно отказались от передачи дальнобойных ракет Taurus и заявили, что профинансируют изготовление дальнобойного оружия для Украины.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus остается открытым. Однако украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался.

Как сообщал The Guardian, в последнее время Мерц уклоняется от ответа, почему Германия все еще не предоставляет эти ракеты Украине. Вероятно, это происходит из-за внутреннего сопротивления.

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О персоне: Борис Писториус Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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