'Не хочу врать': Зеленский обсуждал с Мерцом Taurus и дал одно обещание

Президент подтвердил, что во время встречи тет-а-тет с канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсуждался вопрос поставки крылатых ракет Taurus.

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Зеленский договорился с Мерцом не обсуждать публично определенные темы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, MBDA Deutchland

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Вопрос Taurus Зеленский обсуждал с Мерцом тет-а-тет

Стороны договорились не разглашать деталей

Киев ведет переговоры с Берлином о создании в Украине совместных оборонных производств

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом обсуждал вопрос поставки крылатых ракет большой дальности Taurus. В то же время, по договоренности сторон, никакие подробности этого разговора не разглашаются публично. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу RTL Direkt.

"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали во время встречи тет-а-тет между канцлером и мной. Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", - отметил Зеленский. видео дня

В то же время президент подчеркнул, что Taurus - это лишь один из необходимых элементов для эффективного сдерживания российской агрессии. По его словам, для защиты Украины и предотвращения дальнейших угроз со стороны Кремля нужна более широкая и скоординированная международная поддержка.

"Знаете, если честно, Taurus - не единственный способ остановить Россию, Путина. Этого мало. Нам нужны Taurus, Patriot. Нам нужно это развивать. Нужно политическое давление. Нужны мощные санкционные пакеты. Нужно единство Европы и Америки. Без этого Россия может атаковать любого. Если не укреплять Украину, если мы этого не сделаем, Россия может атаковать других", - подчеркнул Зеленский.

Ракеты Taurus / Инфографика: Главред

Президент отметил, что сейчас существует дефицит финансирования, поэтому Киев ведет диалог с Берлином о создании совместных производственных мощностей на территории Украины для выпуска современного вооружения. Кроме того, Зеленский признал, что между ним и канцлером Мерцом сложились доверительные и конструктивные отношения.

"У меня такое ощущение, что мы с Фридрихом имеем очень хорошие отношения, и я чрезвычайно благодарен. Я знаю, что значит занимать эту должность именно сейчас, а он сразу поехал в Украину и поддерживает Украину. Это не только политические заявления. Речь идет о том, что он хочет сделать все, чтобы Германия поддерживала Украину, помогала закончить войну. Поэтому мы очень хорошо понимаем друг друга", - добавил он.

Визит Зеленского в Германию - что известно

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Германию. Глава государства прибыл в Берлин несмотря на дождливую погоду - его встретили в аэропорту Шенефельд. Основной целью визита были переговоры о дальнейшей военной и финансовой помощи со стороны ФРГ, в том числе и относительно возможной поставки дальнобойного вооружения.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем президент Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно усиливаться. По его словам, действующие санкции, наложенные Европой и союзниками, начнут существенно влиять на российскую военную машину примерно с середины 2026 года. Впрочем, Украина призывает не медлить - влияние можно ускорить за счет новых, более жестких ограничений.

Как сообщал Главред, Канцлер Германии Фридрих Мерц не отрицал поставки крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, все будет происходить "в пределах возможного". В интервью ZDF он отметил, что для этого нужно обучение украинских военных, которое продлится несколько месяцев.

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

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