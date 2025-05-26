Ракеты Taurus: чем уникально дальнобойное оружие и почему так нужно Украине

Taurus является аналогом британско-французской ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, но имеет некоторые преимущества.

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Чем особенны Taurus / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, MBDA Deutchland

Вы узнаете:

Какие преимущества немецких ракет Taurus

Что известно о цене, дальности и мощности этих ракет

Как дальнобойные ракеты Германии помогут Украине в войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Они могут существенно усилить способность ВСУ наносить удары по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

Taurus KEPD 350 - это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", созданная для сверхточных ударов по самым сложным и защищенным объектам противника. Ее разработала немецко-шведская компания Taurus Systems GmbH (совместное предприятие MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics AB). Впервые ракеты были приняты на вооружение Бундесвера в 2005 году и с тех пор зарекомендовали себя как мощное дальнобойное оружие.

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Taurus фактически является немецким аналогом британско-французской Storm Shadow/SCALP-EG. В то же время Taurus имеют некоторые технические преимущества - в частности, дальность до 500 км, что немного больше, чем у Storm Shadow.

Технические характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus имеет дальность действия до 500 километров, хотя экспортные версии способны поражать цели на расстоянии от 300 до 400 километров. Скорость полета этой ракеты колеблется в пределах от 0,6 до 0,95 Маха. Общий вес ракеты составляет примерно 1400 килограммов, а ее длина - 5 метров.

Боевая часть ракеты весит до 480 килограммов, из которых 400 килограммов приходится на фугасный заряд, заключенный в высокопрочный бронекорпус.

Тип боевой части - тандемный бетонобойный заряд, который имеет название MEPHISTO. Этот тип боевой части разработан специально для пробивания бетона и тяжелых грунтов.

"Taurus имеет более высокую "вероятность поражения", поскольку система детонатора позволяет боеголовке с большей вероятностью разрушать сложные конструкции, такие как мосты, по сравнению со Storm Shadow/Scalp-EG", - говорит доктор наук по ракетным технологиям из Университета Осло Фабиан Хоффманн в комментарии Financial Times.

Особенностью ракеты является программируемая система подрыва, которая может срабатывать как воздушно, так и подземно, в зависимости от задач и условий применения. При воздушном подрыве одновременно взрываются кумулятивный и фугасный заряды, что эффективно разрушает укрепленные цели.

Система наведения Taurus

Одно из ключевых преимуществ Taurus - это интеллектуальная навигационная система, сочетающая несколько подсистем:

IBN - наведение по изображению местности

TRN - ориентация по цифровым эталонам рельефа

MIL-GPS - военная спутниковая навигация

Ракета способна лететь на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности, что затрудняет ее перехват ПВО. Даже в случае глушения GPS, она может автономно продолжать курс с помощью внутренних алгоритмов коррекции полета.

На финальной стадии полета активируется инфракрасная головка самонаведения, что повышает точность поражения цели. Также на ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Стоимость ракеты Taurus

Цена одной ракеты Taurus - примерно 1,2 миллиона долларов, что делает ее экономически более выгодной по сравнению с британской Storm Shadow (до 2,2 млн фунтов) и французской SCALP-EG (1,35-2 млн евро).

Почему Taurus важны для Украины

Благодаря большой дальности и высокой точности, Taurus позволяют уничтожать важные объекты, такие как командные пункты, склады боеприпасов, мосты и другие критические инфраструктурные объекты противника. В то же время возможность запуска с большого расстояния позволяет самолетам-носителям оставаться вне зоны действия вражеской ПВО, снижая риск потерь авиации.

Боевая часть MEPHISTO способна пробивать укрепленные цели, включая бункеры и углубленные хранилища, что делает ее эффективной против хорошо защищенных объектов.

Интеграция Taurus на украинские самолеты может значительно расширить спектр задач, которые могут выполнять ВСУ, включая глубокие удары по тыловым объектам РФ. В 2023 году Украина этими ракетами серьезно повредила мост Чонгар, соединяющий Крым с оккупированным Россией Херсоном, а также российские военно-морские суда в порту Севастополя.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, что еще до своего избрания канцлером Германии Фридрих Мерц публично поддерживал идею поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, но подчеркивал, что это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами.

По данным СМИ, Украина может в ближайшее время получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus от Германии. Мерц может передать ВСУ до 150 ракет.

Как сообщал Главред, 26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США договорились об отмене ограничений на дальность применения своего оружия. По словам Мерца, это открывает возможность для Украины эффективнее обороняться, нанося удары по военным объектам на территории России.

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

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