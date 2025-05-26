Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии - СМИ

Новый канцлер Фридрих Мерц поддерживает поставки дальнобойного оружия Украине.

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Германия может передать до 150 ракет / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

Кратко:

Украина с высокой вероятностью получит ракеты Taurus

Германия может передать от 100 до 150 таких ракет видео дня

Украина может в ближайшее время получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Германия передаст до 150 ракет. Об этом сообщили в Clash Report.

"Украина сейчас с высокой вероятностью получит немецкие ракеты Taurus", - говорится в сообщении.

По данным издания, Германия рассматривает возможность передать Украине от 100 до 150 ракет Taurus. Они являются немецким аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Clash Report также отметило, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц занял четкую позицию по поддержке Киева и отметил необходимость поставки Украине дальнобойного оружия, включая ракеты типа Taurus. Ранее правительство Германии во главе с Олафом Шольцом, долго медлило с решением о поставках Taurus, ссылаясь на риски эскалации. Однако с приходом нового канцлера политический курс, похоже, смещается в сторону более активной поддержки Украины.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, еще до избрания канцлером Фридрих Мерц заявил, что поддерживает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, однако лишь при условии согласования этого решения с европейскими партнерами.

Впоследствии Мерц заявил, что Зеленский может полагаться на него и Германию в вопросе передачи крылатых ракет Taurus. Великобритания готова поддержать Германию в передаче ракет Taurus Украине.

Кроме этого, канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия. По его словам, снятие ограничений означает, что Украина может обороняться, нанося удары по военным позициям в России.

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

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