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Ракеты Taurus для Украины под угрозой: споры в коалиции растут

Руслан Иваненко
15 апреля 2025, 18:41
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Мерц втягивает страну в споры из-за ракет для Украины.
Мец, Таурус
Мерц объявил готовность предоставить Украине оружие / Коллаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, X/Friedrich Merz

Кратко:

  • Мерц вызывает споры по поводу ракет Taurus для Украины
  • СДПГ будет голосовать за коалиционное соглашение до 6 мая

Мерц вызвал негативную реакцию среди вероятных младших партнеров по коалиции из-за предположения, что Германия под его руководством может предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что публичные споры произошли на фоне начала двухнедельного периода, в течение которого члены партии СДПГ будут голосовать за коалиционное соглашение. В случае отклонения предложения, будущий канцлер может быть вынужден сформировать правительство только с помощью ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Однако кандидат на должность канцлера отрицает этот сценарий.

Мерц, в свою очередь, заявил: "Я готов предоставить Украине оружие, но буду делать это только в координации с европейскими партнерами", - в интервью телеканалу ARD

Спор о ракетах оказался очередным свидетельством того, что левоцентристские и консервативные партии могут иметь серьезные разногласия. Олаф Шольц, который покидает свой пост, неоднократно отвергал возможность поставки ракет Taurus Украине, поскольку они могут втянуть Германию в войну.

таурус инфографика
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

"Ракеты, радиус действия которых составляет 500 км, могли бы достичь Москвы из Украины", - отметил он.

Если СДПГ поддержит коалиционное соглашение, Мерц примет присягу канцлера 6 мая. На следующий день он совершит свою первую поездку за границу, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Также запланированы поездки в Польшу и Украину.

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, Великобритания и Норвегия представят пакет помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США) из имеющихся фондов на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

Кроме того, 12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, а вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.
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Кто такой Фридрих Мерц?

Фридрих Мерц - немецкий политик, председатель партии Христианско-демократический союз.

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