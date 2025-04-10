Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может войти в этот пакет вооружений.

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Украина готова купить большой пакет вооружения у США / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, ОП

Украина рассматривает возможность приобретения у США большого пакета вооружений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

Киев уже передал США перечень вооружений, которые готов он приобрести. Среди такого вооружения есть ПВО и другие "соответствующие инструменты".

На такой пакет вооружений Украина готова найти даже 30 или 50 миллиардов.

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"Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности ... Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов есть, на которые мы готовы", - сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине масштабный пакет военной помощи, который включает бронетехнику и средства ПВО. Среди основных позиций - 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

Напомним, Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Пакет включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине, удвоение количества боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения, а также поддержку оборонной промышленности.

Как сообщал Главред, ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, который может вырасти до 10 млрд.

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