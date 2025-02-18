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ЕС готовит Украине пакет помощи на €6 млрд на фоне переговоров США и РФ - Politico

Руслана Заклинская
18 февраля 2025, 21:09
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Помощь должна усилить позиции Украины и влияние ЕС на переговоры по войне.
ЕС готовит Украине пакет помощи на €6 млрд на фоне переговоров США и РФ - Politico
ЕС готовит для Украины пакет военной помощи на миллиарды евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/DeptofDefense

Что известно:

  • ЕС готовит пакет военной помощи Украине на минимум 6 млрд евро
  • В пакет войдут 1,5 млн артснарядов, ПВО и другое вооружение
  • Официальное объявление возможно 24 февраля во время визита еврокомиссаров в Киев

Страны ЕС готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью не менее 6 миллиардов евро. Он станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Помощь будет содержать 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы ПВО и другое вооружение. Он станет одним из крупнейших пакетов помощи со стороны ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. О его предоставлении могут официально объявить до 24 февраля, когда еврокомиссары прибудут в Киев.

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Двое дипломатов отметили, что 6 миллиардов евро - это лишь начальная сумма, которая может вырасти до 10 миллиардов или больше. Окончательный объем будет зависеть от возможностей стран-членов передать военное снаряжение со своих складов. Ожидается, что вопрос обсудят во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Страны будут иметь возможность оказать помощь в виде оружия или финансовых взносов. Сумма, которую обязуются выделить правительства, будет пропорциональна их ВВП.

ЕС стремится усилить свою роль в переговорах

Новый пакет помощи станет важным сигналом поддержки Украины, особенно после того, как экстренный саммит в Париже не привел к принятию конкретных решений. В то же время ЕС был исключен из переговорного процесса между США и Россией, что вызвало недовольство в Евросоюзе и Киеве.

Европейские лидеры надеются, что новая военная помощь укрепит позиции Украины и поможет ЕС получить более весомую роль в будущих переговорах. Первый раунд таких переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.

Дипломаты отмечают, что окончательное утверждение пакета помощи может столкнуться с трудностями из-за сопротивления Венгрии. Поэтому рассматривается возможность его принятия коалицией стран, которые готовы оказать поддержку без согласования всеми членами ЕС.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, 12 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина получила "мощные пакеты помощи" после заседания "Рамштейна" в Брюсселе. Кроме этого, западные партнеры работают над форматом миротворческой миссии для Украины.

Также Евросоюз рассматривает возможность выделения около 700 миллиардов евро на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что финансирование может осуществляться за счет общего долга стран ЕС.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп подтвердил, что европейские страны смогут закупать американское вооружение и передавать его Украине. Так, Украина сможет получить американское оружие, даже если США прекратят прямую военную помощь.

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Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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