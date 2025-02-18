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ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро - Бербок

Виталий Кирсанов
18 февраля 2025, 14:34
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Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС.
Бербок
ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

  • Источники финансовой помощи
  • Мир в Украине придет только через силу

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сумма помощи может составить около 700 миллиардов евро. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

"Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе", - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи.

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Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.

"Подобно евро или короновирусному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем", - пояснила дипломат.

По ее мнению, мир в Украине придет только через силу.

"Для этого необходимы жёсткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз. Как европейцы, как немцы, мы твёрдо стоим на стороне Украины - оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку. С момента полного российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину в общей сложности более чем на 134 миллиарда евро, а одна только Германия - почти на 44 миллиарда евро", - отметила она.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Воздушные Силы ВСУ получили ожидаемое усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами.

В Конгрессе Соединенных Штатов уже зарегистрирован законопроект, направленный на восстановление механизма ленд-лиза для Украины. Его инициатор – конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Текста документа пока нет.

Германия должна предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете по состоянию на это время, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

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