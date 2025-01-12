Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

Предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы, заявила Анналена Бербок.

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Анналена Бербок сделала заявление о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи

Помощь Украине - это лучший вклад в безопасность Европы

Германия должна предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете по состоянию на это время, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Она уверена в том, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии, сообщает Spiegel.

На полях встречи в Саудовской Аравии относительно будущего Сирии она прокомментировала вопрос о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет помощи для Украины.

Бербок добавила, что если не предоставить Украине новый пакет помощи, Киев "будет менее способен защищаться, а затем и менее способен защитить нас".

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Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок — немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года нанесла внезапный визит на Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ в ходе дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплочённости со словами: "Мы ведём войну против России, а не друг с другом".

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