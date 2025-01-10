Шольц против нового пакета помощи Украине: в СМИ раскрыли истинную причину

Бербок и Писториус указывают на тяжелую ситуацию на восточном фронте, где россиянам удается продвигаться.

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Почему Шольц против военной помощи Украине / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

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С января работа над подготовкой пакета для Украины замерла

Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласовывает новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

По информации издания Spiegel, в правительстве уже несколько недель продолжаются споры о дополнительной военной помощи для Украины. Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус якобы предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление наиболее необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

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Известно, что содержание пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны. По мнению министров, это было бы важным сигналом для Украины, что помощь Берлина не уменьшится. Среди прочего, Бербок и Писториус указывают на тяжелую ситуацию на восточном фронте, где россиянам удается продвигаться, и неопределенность с дальнейшей американской помощью из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Впрочем, с января работа над подготовкой пакета замерла. Из офиса действующего канцлера Шольца поступили сигналы, что он против такой дополнительной траты. По данным Spiegel, ему объясняют несогласие тем, что не видят критической необходимости в этом пакете. Мол, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время, а также не хотят "ставить перед фактом" новое правительство страны, которое сформируют весной.

Сколько тратит НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Предварительный бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на военную помощь, а также рассчитывают, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, который финансируют с использованием доходов от замороженных российских активов.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи. Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стало известно, что Украине передадут $1,1 млрд. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.

Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow. Отмечается, что такая помощь является частью большей военной поддержки Греции для Украины, среди которой артиллерийские снаряды, гаубицы и другие авиационные боеприпасы.

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